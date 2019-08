FEROLETO ANTICO (CATANZARO) – A sinistra sono più i risentimenti che i sentimenti. Poi c’è qualcuno che cerca di risollevare il morale. Per esempio, Luigi Incarnato, segretario regionale del Psi, nonché commissario di Sorical, che, prendendosi poi i fulmini del commissario dem Stefano Graziano, ha invitato ieri al T Hotel, nuovo ombelico politico della Calabria, 10 sigle (compresa se stessa) del centro-sinistra per farlo partire.

Queste sigle, nell’ordine di trascrizione, sono: Partito socialista, Partito democratico, Oliverio Presidente, Articolo 1, +Europa, Sinistra Italiana, Verdi, Partito democratico Europa-Italia, DemoKratici-Calabria in Rete, Italia del Meridione, Partito Radicale, Diritti Civili, Italia in Comune.

Una coalizione in bozza che ricorda “la gioiosa macchina da guerra” che nel 1992 coniò Achille Occhetto. Ma la casella del Partito democratico è rimasta desolatamente vuota perché il commissario regionale non ha riconosciuto questo tavolo e, forse, neppure il senso della riunione stessa. Quindi nessun dem ha partecipato, neppure Oliverio. Sono stati invece notati, tra la ventina di presenti che componevano il tavolo monco del centro-sinistra, Gianni Nucera, Enzo e Flora Sculco, Mauro D’Acri, Franco Corbelli (che ha lanciato un forte j’accuse contro gli avversari del governatore) e Francesco D’Agostino.

Come è andata la riunione? Alla fine è stato licenziato un documento che, nella parte essenziae, recita: «L’ambizione è quella di aprire ed ampliare questa alleanza a numerose e molteplici forze civiche, di orientamento democratico ed espressioni territoriali e sociali. È stato rivolto un invito al PD perché risolva, tempestivamente, le diatribe interne e affinché possa partecipare attivamente, sin dalle prossime riunioni, ai lavori della coalizione. A tal proposito, la riunione ha condiviso le ragioni e le preoccupazioni che hanno indotto il segretario del PSI a convocare l’odierna riunione. Non è ammissibile perdere ulteriore tempo anche per evitare di compromettere l’oggettivo vantaggio dello schieramento progressista nella prossima competizione elettorale, ancor più alla luce delle evidenti difficoltà e divisioni che investono lo schieramento di centrodestra. La coalizione ha deciso di avviare una campagna di ascolto e consultazione delle forze sociali, degli amministratori locali, delle professioni, del’imprenditoria, dell’associazionismo e delle Università calabresi sui contenuti del programma di Governo da sottoporre agli elettori. A questo proposito la coalizione esprime un giudizio complessivamente positivo sull'attività svolta dall'attuale governo regionale nella consapevolezza che i nodi strutturali dell'annosa crisi calabrese non potevano essere risolti nell'arco temporale di una sola legislatura».

Chi ha partecipato al tavolo ha detto che si poteva fare di più. Un modo elegante per dire che i convenuti non se la passano bene, ma potrebbe essere una visione parziale. Sta di fatto che al Nazareno viene l’orticaria quando si pronuncia il nome di Oliverio. E, comunque, i giudici, che siano Oddati o Graziano, e persino Zingaretti, non possono dire “Oliverio ha operato bene” e poi non dargli la possibilità di candidarlo. Al netto delle vicende giudiziarie che finirebbero per essere un alibi.

Diversa la posizione di Snistra Italiana che, in una nota a firma del segretario regionale Angelo Broccolo, ha declinato l'invito affermando: «Mai, negli ultimi quattro anni ci siamo seduti ad un tavolo con il centro-sinistra calabrese e ne mai abbiamo colloquiato con Mario Oliverio ritenendo fallimentare e perniciosa la politica messa in atto, dallo stesso, per la Calabria». Bocciata, dunque, la linea Oliverio: «Sinistra Italiana guarda altrove per dare dignità ai calabresi e per costruire un un'alternativa reale che metta insieme tutte le forze di movimento, di associazionismo e personalità con varie sensibilità politiche ma con scopi comuni: umanità, ambiente, politiche del lavoro e lotta alla 'ndrangheta. Preferiamo un taglio netto col passato dando parola a calabresi. Non ci sono dubbi che buona parte della coalizione richiamata da Luigi Incarnato ha sostenuto l'esperienza di Mario Oliverio quindi - ha concluso Broccolo - dovrebbero dichiarare la discontinuità. É giunto ed é giusto che alcuni si mettessero di lato lasciando il percorso a nuovi politici visto che poco o nulla del passato si può salvare. Auspico sempre e comunque un buon lavoro che porti serenità ai calabresi».