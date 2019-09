COSENZA - Nella lista dei viceministri e sottosegretari del governo Conte Bis c’è anche la calabrese Anna Laura Orrico. Alla deputata pentastellata, eletta nel collegio uninominale di Cosenza, è andata la delega alla Cultura.

Classe 1980, candidata tra le file del Movimento come espressione della società civile, è una delle fondatrici del Talent Garden di Cosenza, spazio di coworking dedicato agli innovatori digitali, ed esperta di progettazione nazionale e internazionale. Prima di essere scelta come candidata alla Camera per i Cinque Stelle, la Orrico aveva avuto un’unica esperienza politica come coordinatrice della campagna di Pippo Callipo, che corse come aspirante governatore calabrese, fuori dai partiti, alle regionali del 2010.

Membro della commissione parlamentare Attività produttive, commercio e turismo, in questo primo scorcio di legislatura ha seguito da vicino diverse questioni calabresi come la crisi della Biblioteca Civica di Cosenza e l’emergenza casa, sempre nella città bruzia.

I componenti che affiancheranno il Governo Conte bis sono stati suddivisi in 21 i sottosegretari M5s, 18 quelli del Pd, 2 i rappresentanti di Leu, 1 del Maie.

Ecco l'elenco completo:

Presidenza Consiglio dei ministri

Mario Turco (programmazione economica e investimenti) Andrea Martella (editoria)

Rapporti con il Parlamento

Gianluca Castaldi Simona Malpezzi

Affari Ue

Laura Agea

Esteri

Emanuela Del Re (viceministra) Manlio Di Stefano Marina Sereni (viceministra) Ivan Scalfarotto Riccardo Merlo

Interni

Vito Crimi (viceministro) Carlo Sibilia Matteo Mauri (viceministro) Achille Variati

Giustizia

Vittorio Ferraresi Andrea Giorgis

Difesa

Angelo Tofalo Giulio Calvisi

Economia

Laura Castelli (viceministra) Alessio Villarosa Antonio Misiani (viceministro) Pierpaolo Baretta Cecilia Guerra

Sviluppo ecoonomico

Stefano Buffagni (viceministro) Alessandra Todde Mirella Liuzzi Gianpaolo Manzella Alessia Morani

Politiche agricole

Giuseppe L’Abbate Ambiente: Roberto Morassut

Infrastrutture e Trasporti

Giancarlo Cancelleri (viceministro) Roberto Traversi Salvatore Margiotta

Lavoro

Stanislao Di Piazza Francesca Puglisi

Istruzione

Lucia Azzolina Anna Ascani (viceministro) Giuseppe De Cristofaro

Cultura

Anna Laura Orrico Lorenza Bonaccorsi

Salute

Pierpaolo Sileri (viceministro) Sandra Zampa