ROMA - La decisione del presidente della commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, di non partecipare all'Assemblea 2019 di Confindustria in programma a Cosenza ha scatenato reazioni fortemente contrastanti.

Tutto ha inizio dalle dichiarazioni dello stesso Morra che nella serata del 13 settembre ha precisato di aver «telefonato al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, avvisandolo che non sarei andato all’Assemblea 2019 in programma a Cosenza in occasione del passaggio di consegne tra il vecchio e nuovo presidente della locale associazione degli industriali. Perché avrei dovuto partecipare con il mio attuale sindaco, che ambisce ad essere il candidato alla presidenza della Regione ma è prescritto ed indagato, e con il governatore della Calabria interessato da altre vicende? Ho difficoltà e non mi siedo con soggetti che non solo sono indagati ma anche prescritti, e hanno sul capo la richiesta di rinvio a giudizio».

Morra parlando a Caserta a un meeting antimafia aveva precisato che «se per Confindustria questo non è un problema, ne prendo atto. Il vero problema è che il tessuto produttivo non riesce più a capire che o si sta con il bianco o con il nero, perché con il nero non si scherza. Questo è un Paese dove per questioni culturali c'è una certa indulgenza, che purtroppo è diventata quotidiana».

Alle dichiarazioni di Morra è seguita una nota di Confindustria Cosenza che ha sostanzialmente criticato la decisione del parlamentare del Movimento CinqueStelle affermando che «un’indagine è il primo passo di un percorso giudiziario teso a cercare la verità su un fatto presunto» e «non è nostro costume trasformare un indagato in un condannato sostituendoci ai tribunali».

Confindustria aggiunge poi che «in uno Stato di diritto si è colpevoli quando lo stabilisce una sentenza non quando si sollevano polveroni in un comizio politico».

Inoltre, per l'associazione degli industriali «occorre difendere la lucidità del capire e non usare le istituzioni o confondere i ruoli per battaglie politiche».

Da tempo, conclude la nota degli industriali, «richiamiamo la politica a una dimensione di responsabilità a partire dal linguaggio e dal rispetto dei ruoli, con l’auspicio che prevalga sempre il buon senso, rifiutando e contrastando ogni strumentalizzazione».

Sull'accaduto è intervenuta anche Jole Santelli, vice presidente della commissione Antimafia, nonché vicesindaco di Cosenza, per la quale sono «gravissime le affermazioni di Morra sulla sua assenza al convegno di Confindustria. Manca del senso delle istituzioni e di rispetto della Costituzione».

Per la Santelli quanto accaduto «è un vulnus alla credibilità di tutta la Commissione, che è un organismo parlamentare e non un partito politico. Ancora più grave è la mancanza di rispetto verso la Costituzione repubblicana, cui tutti siamo tenuti a rispondere, laddove si associa l’essere indagato a una condanna sicura, calpestando il principio che la Carta sancisce di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Il presidente Morra continua a mancare di rispetto alla commissione che presiede, confondendola con un organismo di parte. La giusta e legittima risposta di Confindustria nazionale - conclude Santelli - ha prodotto una lesione nei rapporti con la Commissione di cui è responsabile il solo Morra».