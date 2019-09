VIBO VALENTIA - La politica, come la vita, è sempre così. C’è chi gioisce e chi invece ci resta male. È il caso della deputata 5 Stelle Dalila Nesci, che ha sperato fino all’ultimo di avere un ruolo magari come sottosegretario alla Sanità, suo cavallo di battaglia da sempre.

Le si deve riconoscere che la Nesci di certo non si trincera dietro l’ipocrisia e ieri sul suo profilo facebook ha espresso, con grande dignità, tutta la sua delusione.

Dopo gli auguri scontati alla collega, la Nesci (al suo secondo mandato) scrive che «Senza infingimenti, vi dico che, in questa difficile alchimia con il PD, ho pensato che la mia figura politica poteva essere ‘utile’ in questo Governo da veterana del M5S eletta in Calabria (in cui siamo primo partito), con tante battaglie coraggiose alle spalle su temi scottanti come la sanità. Non lo dico perché la Calabria debba per principio o per questioni territoriali essere considerata più di altre. Lo dico, partendo da un dato di fatto: il precedente Governo Conte, per la gravità della situazione, ha addirittura convertito in legge un decreto denominato ‘Calabria’. Un decreto che, però, è rimasto lettera morta come non ho avuto timore di denunciare e dove la gestione della sanità calabrese è ancora totalmente allo sbando. Quando non sono chiari gli input politici, è così! E tutti si accomodano e fanno il minimo indispensabile, il più delle volte aggravano la situazione».

Forse il riferimento è al commissario al Piano di rientro, il generale Saverio Cotticelli che sembra essere un po’ isolato. Tornando invece al discorso delle nomine forse alla Nesci non ha giovato l’incidente diplomatico occorsole durante la conversione in legge del Decreto Calabria, che ha messo in imbarazzo il ministro Grillo e l’ha costretta a dimettersi da relatrice del decreto. Come si ricorderà il Pd alimentò un’aspra polemica perchè fra i commissari dell’Asp di Vibo proposti al Governatore Oliverio c’era Gianluigi Scaffidi che era consulente per le materie sanitarie, a titolo gratuito, proprio della Nesci. Vibo, fra l’altro, è proprio il suo collegio. Avranno poi inciso anche le ultime amministrative dove a Tropea, sua città natale, i 5 Stelle non sono nemmeno riusciti a presentare una lista. Smaltita la delusione, conoscendo lo spirito guerriero della deputata, la Nesci continuerà con più enfasi di prima la battaglia.