COSENZA - C’è un filo sempre più stretto fra Roma e la Calabria che porta a guardare quanto sta accadendo nel nuovo Governo con gli occhiali delle imminenti elezioni regionali.

La nomina della Orrico, ad esempio, ha lasciato quasi tutti di sorpresa, non solo perché il suo nome non circolava nei pronostici della vigilia, ma anche perché quello della Orrico potrebbe essere un piccolo record. La neo sottosegretario è infatti una neofita della politica. Prima del 4 marzo scorso non ha mai ricoperto alcun ruolo in nessuna istituzione pubblica. Con soli 14 mesi di mandato parlamentare oggi è sottosegretario. Fra l’altro non ha svolto un’attività parlamentare particolarmente intensa. Ma nei 5 Stelle non è certo un problema se si pensa che Luigi Di Maio alla sua prima elezione in Parlamento divenne presidente della Camera e alla seconda vicepremier. Certo però fa effetto vederla assegnata la nomina al posto di suoi colleghi più noti come Nicola Morra che addirittura era in predicato di essere nominato ministro e Dalila Nesci con le sue battaglia sulla sanità.

Le ragioni che avrebbero portato i 5 Stelle a indicare proprio la Orrico qualcuno le fa derivare dalle serrate trattative per raggiungere un’intesa sulle regionali calabresi.

La Orrico ha infatti un ottimo rapporto con Pippo Callipo, di cui è stata coordinatrice della campagna elettorale per le regionali di dieci anni fa quando l’imprenditore vibonese si era candidato a Governatore raccogliendo un lusinghiero 10%. Anche dopo questa esperienza la Orrico ha lavorato con il gruppo Callipo come consulente. La sua nomina, allora, potrebbe essere stata fatta anche per avvicinare l’imprenditore e il suo movimento nell’area del centrosinistra civico e alternativo a Mario Oliverio. Un modo insomma per avvicinare l’area che muove Callipo in questa coalizione che dovrebbe nascere. C’è chi si spinge anche più in là e arriva a dire che proprio Callipo, che ha sempre avuto un buon rapporto con Beppe Grillo, possa essere il candidato della nascente alleanza fra Pd, 5 Stelle, LeU e movimenti civici. Boatos da Roma dicono che i contatti fra il comico e l’imprenditore sono, in questi giorni, molto intensi. Forse è un caso che ieri il neo-consigliere regionale del Pd Giuseppe Giordano in consiglio abbia ricordato l’esperienza di Callipo. O forse no. Proprio ieri Repubblica parlava di «una candidatura civica e autorevole» per il nuovo asse politico. Insomma potrebbe essere proprio il profilo dell’imprenditore del tonno.

Un altro dato poi è certo. Il Pd calabrese non ha raccolto nulla né come ministri né con posti come sottogoverno. Il perché si può leggere fra le righe dell’intervista rilasciata ieri su Repubblica da Roberta Lombardi, capogruppo dei 5 Stelle alla Regione Lazio. L’esponente grillina ha detto che l’accordo si può fare tranquillamente, ma dipende dalle motivazioni politiche. Se si tratta solo di fare argine contro le destre allora non avrebbe molto senso politico, se invece si vuole partire con un progetto politico più ampio l’accordo può essere tenuto in considerazione. Naturalmente c’è una condizione molto chiara che pongono i grillini. Nell’intervista la Lombardi chiede al Pd di «aprire ai giovani, che non sono quelli cresciuti nelle segreterie di partito, ma forze fresche, vitali, innovative». Insomma la precondizione per l’alleanza è che il Pd cambi pelle, soprattutto in Calabria.

Se questo è tutto quello che si sta muovendo a Roma è chiaro perché il commissario regionale del Pd, Stefano Graziano abbia convocato il tavolo del centrosinistra per lunedì. Una legge della fisica dice che ad ogni azione corrisponde una reazione e se Oliverio sta provando ad accelerare sulla strada delle elezioni, il Pd che non lo vuole fa altrettanto. È indubbio che rispetto al tavolo convocato mesi fa, e che non ha avuto alcun esito, da Luigi Incarnato la novità è il punto di partenza. Oggi la discussione parte dal no alla ricandidatura di Mario Oliverio e se questi dovesse partecipare alle primarie istituzionali è chiaro che dovrà farlo senza il simbolo del Pd. Insomma siamo quasi alla fine del lungo rebus. Per ora non c’è nulla di ufficiale, ma il fantasma contro cui Oliverio sta combattendo potrebbe avere il volto gioviale di Pippo Callipo.