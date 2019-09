REGGIO CALABRIA - Dopo l'annuncio di Carlo Tansi (LEGGI LA NOTIZIA) a rendersi disponibile per la candidatura a presidente della Regione Calabria alle ormai imminenti elezioni è l'’imprenditore Giuseppe Nucera, ex presidente di Confindustria Reggio Calabria, cheha lanciato la sua candidatura alla presidenza della Regione con il movimento "La Calabria che vogliamo".

A darne notizia è lo stesso Nucera che spiega come l’ufficializzazione della sua candidatura a Governatore sia il punto conclusivo di una operazione portata a termine "grazie all’azione concreta di un nuovo movimento e di una classe dirigente che nulla ha a che fare con i disastri del passato». L'annuncio è avvenuto stamane a Reggio Calabria durante un incontro svoltosi all’Università Mediterranea.

«A inizio ottobre - ha affermato Nucera - presenteremo il nostro programma e la nostra squadra, con i quali, cari calabresi, vi chiediamo fiducia per un vero cambiamento. Abbiamo messo in piedi questa piattaforma perché intendiamo da imprenditori contribuire in un modo diverso a fare uscire la nostra regione dalla grave crisi in cui si trova. Il nostro territorio è abbandonato. Noi non ci identifichiamo con nessun schieramento, siamo uomini del fare e pensiamo che la Calabria abbia le risorse in sé necessarie per rinascere ma per farlo serve una classe dirigente nuova. Ci sono sottolinea troppi politicanti e pochi politici. Quasi il 55% dei calabresi non è andato a votare nelle ultime elezioni, per questo serve gente onesta e capace per recuperare la loro fiducia».

«Da presidente di Confindustria - ha concluso Nucera - ho parlato ai giovani nelle università per dire: formatevi, ma tornate a casa. Voi siete la linfa che potrà dare futuro alla nostra regione. La prima cosa che faremo se saremo alla guida di questa regione è un assessorato alla reputazione perché sono preoccupato del futuro della mia terra».

All’iniziativa hanno partecipato anche l’economista Maurizio Nicolai, l’ex senatore Renato Meduri, il sindaco di Cosoleto Antonio Gioffrè, Mauro Alvisi, presidente Medita Hub e Registro europeo reputazione, e Michelangelo La Luna, docente alla University of Rhode Island (Usa).