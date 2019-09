LAMEZIA TERME (CATANZARO) - «Per quanto ci riguarda, oggi abbiamo chiarito in modo molto netto la posizione del Pd: andare oltre Oliverio, cercare un candidato civico per cambiare la Calabria». A dirlo il commissario del Pd calabrese Stefano Graziano parlando con i giornalisti a Lamezia Terme prima di un incontro con i rappresentanti dei partiti di centrosinistra in vista delle prossime regionali. Bocciata anche qualunque ipotesi di elezioni primarie: «Il Pd non partecipa alle primarie e chi del Pd vi partecipa è fuori dal partito», ha detto Graziano rispetto alle primarie istituzionali fissate dal presidente della Regione Calabria Mario Oliverio per il 20 di ottobre (LEGGI) ed alle quali lo stesso Oliverio intenderebbe partecipare. Se Oliverio presenta le liste e continua a volersi candidare «si assume le responsabilità», ha aggiunto Graziano.

«Non ci sono - ha spiegato - elementi di continuità. C'è un dato di discontinuità netta e su questo iniziamo a fare un lavoro oggi con il centrosinistra. Noi, come tutti sanno, già da quattro mesi a questa parte stiamo lavorando per andare nella direzione dell’allargamento alle forze civiche, al civismo, per dare segnali di cambiamento. E’ chiaro che il fatto che ci sia il cambio del governo nazionale e ci sia uno scenario diverso sicuramente cambia anche gli scenari in Calabria».

L’incontro di oggi, nelle intenzioni del Pd è un primo passo per la costruzione di un tavolo attorno al quale sono stati chiamati Verdi, Si, Leu e «quelli che generalmente sono al tavolo del centrosinistra. Oggi - ha detto Graziano - iniziamo a costruire il tavolo per guardare al civismo per il centrosinistra, costruire le condizioni per le quali possiamo mettere in campo iniziative politiche a partire dal programma per dettare quelle che sono le linee per il cambiamento della Calabria. Abbiamo bisogno di cambiare facendolo sempre di più insieme».

Sulla possibilità che simpatizzanti ed esponenti del Movimento cinque stelle non guardino di buon occhio un eventuale accordo con il Pd, Graziano ha ricordato che «molti lo erano sicuramente anche prima del governo nazionale. Poi il governo nazionale si è fatto. Molti sostenevano la tesi che in Umbria non si sarebbe fatto l’accordo ed invece abbiamo visto che c'è. Io amo Hegel che diceva che la ragione è fatta di scale: facciamo una scala alla volta. Il vero obiettivo che dobbiamo tenere presente è non consegnare al centrodestra, che abbiamo già visto all’opera, di nuovo la Calabria».