CATANZARO - Si complica sempre più la corsa per le candidature a presidente della Regione Calabria in vista delle elezioni che potrebbero svolgersi a dicembre.

Mentre il centrosinistra si è diviso sul nome di Mario Oliverio (LEGGI) con la decisione del Pd di non sostenere una sua ricandidatura, provocando la reazione dello stesso governatore, il centrodestra rischia la stessa fine. In campo, infatti, restano le candidature di Mario Occhiuto per Forza Italia e quella di un governatore indicato dal gruppo Lega-Fratelli d'Italia. In quest'ultimo caso, il nome più papabile resta quello di Wanda Ferro.

Mentre i partiti tradizionali fanno i conti con le lacerazioni interne, anche nel Movimento 5 Stelle si apre la corsa. Il senatore Nicola Morra ha respinto completamente la proposta (LEGGI) di guidare i pentastellati (magari in alleanza con il Pd), mentre la deputata Dalila Nesci ha offerto la propria disponibilità. Negli ultimi giorni, l'ipotesi di un accordo tra i 5 Stelle e i democratici aveva anche alimentato l'ipotesi della candidatura di Pippo Callipo (LEGGI).

Nesci, invece, si dice pronta a mettersi in campo: «Io mi ero resa disponibile ancora prima della caduta del governo: lo dissi a Di Maio, gli dissi che sono disposta a dimettermi da parlamentare e candidarmi».

«Quello dell’Umbria - ha affermato la parlamentare vibonese - secondo me non è un modello replicabile in Calabria. Anche alle europee ci siamo confermati primo partito, abbiamo mantenuto alta la bandiera del M5s per la serietà con cui abbiamo condotto le battaglie: l'idea di lasciare la responsabilità di aggregare forze ad un esponente del civismo sarebbe sbagliata. E’ il M5s che si deve fare garante di un’aggregazione civica», tanto più ora che pare «possibile che Oliverio indica le elezioni per dicembre».

Nesci è già alla seconda legislatura ma ricorda che la questione di come far continuare a crescere il Movimento è un nodo da risolvere che esiste da tempo: «E' arrivato il momento di scegliere cosa vogliamo fare da grandi, non possiamo più tergiversare», dice.

«Quello che so è che siamo un Movimento 2.0 che ha deciso di prendersi la responsabilità di governo: credevo nella svolta governista e ci credo ancora, tant'e che ho sostenuto e sostengo la nascita di questo nuovo esecutivo», afferma la deputata che sul governo della Calabria insiste: «Se siamo il primo partito, vuol dire che la popolazione ha la nostra fiducia. Dobbiamo avere il coraggio di proporci per governare anche una regione così disastrata come la Calabria».

Nesci ricorda inoltre che «su Rousseau abbiamo votato di valutare l’apertura alle liste civiche: ma dobbiamo farlo facendoci noi garanti, non delegando ad altri». Tanto più che «siamo i primi a sapere che esistono liste civetta che nascondo interessi di partiti e che la criminalità organizzata è capace di infiltrarsi ovunque».

Oliverio snobba Graziano

Oliverio ha respinto, invece, le tesi del commissario Stefano Graziano: «Il commissario non è il Padreterno. Oliverio è nel Pd. Non è Oliverio che - ha aggiunto - si pone fuori dal partito ma è il commissario che vuole sottrarre il Pd ai calabresi. Il che è una cosa un pò diversa». Ieri, il Commissario del Pd della Calabria, Stefano Graziano, aveva sostenuto che «bisogna andare oltre Oliverio e cercare per la presidenza della Regione un candidato civico per cambiare la Calabria».

«Io non solo sono iscritto al Pd - ha detto Oliverio - ma ho una storia e la rivendico. Mi dispiace che qualcuno abbia interpretato o fatto interpretare, come ha detto il commissario, che Oliverio sia fuori dal Pd. Il partito è regolato da uno Statuto. Ritengo che le regole valgano sempre anche quando ci sono i commissari ma, soprattutto, ritengo scorretto e irrispettoso nei confronti di migliaia di iscritti e militanti pensare che un commissario mandato da Roma possa fare affermazioni come quelle che sono state fatte».

«La mia candidatura è in campo - ha spiegato ancora Oliverio - e se ci sono altri candidati si va alle primarie. Lo Statuto del Pd, che anche il commissario del partito è tenuto a rispettare, prevede una norma precisa in base alla quale i presidenti di Regione al primo mandato possono riproporre la loro candidatura e qualora ci siano altri candidati sostenuti dal 15% degli iscritti al partito c'è il ricorso alle primarie».

«Io mi sono riproposto - ha concluso Oliverio - con una lettera al segretario a norma di Statuto. Ci sono delle regole che vanno rispettate da tutti. Sto lavorando per la preparazione delle liste. In questi mesi ho girato in lungo e in largo la regione, confrontandomi con la comunità dei calabresi».