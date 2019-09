ROMA - La possibilità che Nicola Morra, attuale presidente della Commissione parlamentare antimafia, possa costituire il punto di convergenza tra Movimento Cinquestelle e Partito Democratico in Calabria in vista delle elezioni per l'elezione del nuovo Governatore crolla inesorabilmente di fronte alle parole dello stesso Morra che, chiamato in causa sull'argomento durante la trasmissione Agorà condotta da Serena Bortone su RAI TRE, ha precisato che «come ho già dichiarato in più occasioni non sia mai».

Morra, inoltre, alla successiva domanda sul perché di tale risposta, spiega: «Perché il Movimento è nato per esser alternativo a certi mondi, certi mondi partitocratici che hanno fatto vergognare molto spesso gli stessi elettori che avevano dato fiducia a quei mondi e che hanno abbandonato quei mondi votando convintamente M5S. Se adesso quei mondi per riverginarsi debbono usare altre persone che non provengono dalla loro tradizione, benissimo, non si va da nessuna parte. Si facesse pulizia prima che intervenga la magistratura, la politica deve avviare certi processi di autoriforma. Io - spiega Morra - ce l’ho con i comportamenti che sono non virtuosi, ma delittuosi e qui in terra di Calabria le posso assicurare che il Partito democratico ha dato molto, molto lavoro alla magistratura».

Parole dure da parte di Morra che frenano, quindi, il cammino verso una possibile alleanza per le elezioni regionali il cui svolgimento, al netto dello svolgimento delle primarie istituzionali o meno, dovrebbe essere previsto tra fine norvembre e inizio dicembre.