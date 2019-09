CATANZARO - In attesa di conoscere i candidati alla presidenza della Regione Calabria, continuano le prese di posizione di movimenti e forze politiche. Mario Occhiuto, in lizza da tempo per la candidatura di governatore, incasa il sostegno di "Calabria delle idee".

Si tratta di una associazione politico-culturale che fa capo al consigliere regionale Vincenzo Antonio Ciconte. Il gruppo è stato costituito «dopo una attenta e scrupolosa analisi e annovera tra i soci fondatori, oltre numerosi amministratori locali, professionisti di ogni settore e molti simpatizzanti, in rappresentanza di tutta l’area centrale della Calabria».

In una nota si evidenzia che il presidente Ciconte sarà affiancato da una squadra composta anche dalla portavoce, Teresa Procopio, dall segretario Antonio Talarico e quattro vice presidenti delle rispettive aree territoriali: Andrea Aloi per Catanzaro; Nino Londino per Crotone; Renata Tropea per Lamezia Terme; Antonio Maglia per Vibo Valentia.

«L’associazione - prosegue la nota - nasce con lo scopo di dare voce e forza ai territori, in particolare dell’area centrale della Calabria che pur rappresentando un punto nevralgico e, soprattutto trainante per tutta la Regione, non ha goduto della giusta considerazione. In questa area, infatti, sono presenti l’Università, Ospedali hub e spoke di grande rilevanza, la Cittadella regionale, l’aeroporto internazionale di Lamezia e l’aereoporto di Crotone, cliniche accreditate di prestigio, siti archeologici e centri turistici dotati di attrattività che rendono la Calabria unica nel suo genere».

Tra i temi posti dal sodalizio anche «la nostra agricoltura, fiore all’occhiello della regione, che va sostenuta e potenziata. Tutto ciò, se opportunamente valorizzato, porterà vantaggi notevoli alla nostra Regione, garantendo - è scritto nel documento - una epocale inversione di rotta sia in rapporto alla creazione di nuovi posti di lavoro e, contestualmente, alla fine dell’inarrestabile esodo del mondo giovanile che, anzi, dovrebbe diventare promotore e protagonista del proprio futuro».

«Nessuno deve rimanere indietro - prosegue la nota - vigileremo e stimoleremo le Istituzioni affinchè ciò si realizzi. Per quanto riguarda la sicurezza affermiamo che rappresenta la garanzia del vivere civile, ci appartiene, ed è un diritto di tutti; pertanto con fermezza ci opponiamo a tutto ciò che infrange la legalità, la trasparenza e il rispetto delle regole, non trascurando però la solidarietà prevista dalla nostra Costituzione. Ci confronteremo con decisione su tutti questi argomenti tenendo ben presente che i problemi non hanno colore, vanno solo affrontati nell’interesse primario dei calabresi».

Chiara la posizione assunta dal gruppo guidato dal consigliere regionale Ciconte: «Da diverso tempo ci siamo espressi sull’identikit del nuovo presidente della Regione Calabria, identificato in Mario Occhiuto, un professionista di alto profilo, che guarda al civismo (avendolo sperimentato nella sua città) coinvolgendo attivamente più sensibilità, che ha dimostrato sul campo professionalità e competenza, che ha una strategia e visione politica per il futuro della nostra Regione, come si evince dai punti qualificanti del suo innovativo progetto per cambiare la Calabria».