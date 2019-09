CATANZARO - Sono giornate decisive sul fronte delle candidature per la presidenza della Regione Calabria. Si parte dal possibile accordo tra il Pd e il Movimento 5 Stelle. In tanti bocciano l'operazione, soprattutto sul fronte pentastellato, ma l’Umbria potrebbe aver rotto gli argini. La scelta della base di aprire ad un’alleanza, votata favorevolmente con oltre il 60% dei voti, costituisce un precedente che fa fregare le mani a chi spera in un accordo simile anche in Calabria.

Il quesito posto ai grillini umbri non parlava in realtà di un accordo con il Pd, che forse per i duri e puri del Movimento è difficile da mandare giù, bensì l’idea di candidare una personalità civica alla guida della Regione. Personalità alla quale ovviamente si accoderà il Pd. Questo stesso schema dovrebbe seguirsi in Calabria dove da ieri danno tutti per fatto l’accordo con buona pace della piattaforma Rousseau e degli esponenti pentastellati che dicono no all’accordo.

Il problema, in Calabria come in Umbria, è individuare il candidato giusto. Abbiamo già scritto che un nome che circola con insistenza è quello dell’imprenditore Pippo Callipo ma le sue quotazioni sembrano in discesa nelle ultime ore. Ci potrebbe essere un candidato alternativo che finora è stato tenuto nascosto e che comunque rappresenta un profilo gradito ad entrambi gli schieramenti.

Secondo le ultime indiscrezioni ci siamo quasi e nella prossima settimana ci potrebbero essere per la Calabria delle novità importanti sia sull’accordo sia sul nome del candidato. Si tratterebbe di un professionista molto noto che rispetto a Callipo sarebbe alla prima esperienza politica, ma ha dalla sua l’età (sotto i 50 anni). Vedremo presto di chi si tratta.

Per la candidatura di Pippo Callipo, il sostegno all'imprenditore vibonese è arrivato dal neo sottosegretario Anna Laura Orrico, durante la sua prima uscita in Calabria: «Callipo è una figura molto interessante - ha detto - bisogna capire lui cosa ne pensa, perché ancora non glielo abbiamo chiesto. Ma sicuramente Callipo è una figura che rappresenta in maniera positiva la nostra regione, è l’unica persona ad aver dimostrato grande coraggio per essersi cimentata con un’esperienza civica in una elezione regionale, con un grande risultato. E bisogna vedere anche cosa ne pensa il mondo dell’attivismo del Movimento 5 Stelle».

Fibrillazioni nel centrosinistra e nella Giunta

Intanto il nome deve convincere anche gli altri alleati e quindi le associazioni che fanno capo a Callipo, LeU e altri movimenti civici. Proprio intorno a LeU si stanno consumando le ultime fibrillazioni della giunta regionale con l’assessore regionale all’Ambiente, Antonella Rizzo, che potrebbe rischiare un clamoroso siluramento. E’ accaduto che il suo capostruttura, Pino Greco, abbia partecipato per ben due volte in rappresentanza di LeU ai tavoli convocati dal Pd in cui si è espressa la netta contrarietà alla ricandidatura di Oliverio. Non a caso il giorno dopo la riunione del commissario Stefano Graziano, Oliverio ha ribadito che la sua è una giunta tecnica e che non c’è spazio per espressioni di partiti. Figuriamoci quindi se ci può essere spazio per chi da un lato collabora alla giunta e poi nelle vesti di esponente politico ne boccia l’operato.

Certo un rimpasto al fotofinish sarebbe forse poco ragionevole per questo Oliverio sta facendo pressioni sulla Rizzo affinchè sia lei a compiere il passo delle dimissioni, ma per il momento non è andata così. Vedremo se qualcosa succederà nei prossimi giorni, così come c’è da vedere se nell’incontro con il Ministro Roberto Speranza, esponente proprio di LeU, si parlerà solo di sanità o sarà l’occasione anche per un chiarimento politico.

Fronte centrodestra: Occhiuto...forse...

Anche sul fronte del centrodestra stringono i tempi per una decisione. Dopo che l’associazione di Enzo Ciconte “Calabria delle Idee” ha dichiarato ufficialmente il suo sostegno a Mario Occhiuto (LEGGI), in nome di un programma che è stato giudicato concreto e un cambio di passo rispetto all’esperienza Oliverio. Ma non è l’unica novità che arriva dalle parti di Catanzaro dove, oltre Tallini, Occhiuto potrebbe trovare altri alleati nell’ambito del centrosinistra.

In giro i rumors dicono che un autorevole esponente del Pd starebbe per sostenere anche lui il progetto di Occhiuto. Va poi considerato che da tempo il sindaco ha il sostegno del suo collega, il presidente dell’Anci Calabria, Gianluca Callipo, anche lui deluso dall’esperienza Oliverio e più in generale dalla situazione del Pd. Un’operazione, questa del reclutamento di ex esponenti del centrosinistra, che sarà ancora più semplice dopo il varo di “Italia Viva” da parte di Matteo Renzi. Molti che aderiranno a questo nuovo partito sono tentati dall’accordarsi con Occhiuto visto il caos che c’è nel Pd.

Insomma mentre gli alleati decidono, Occhiuto sta lavorando da tempo per avere un vantaggio competitivo rispetto ad eventuali altri alleati.

La svolta potrebbe arrivare da Viterbo, dove si svolge la convention di Forza Italia, una tre giorni organizzata da Antonio Tajani, che è iniziata ieri e finirà domani con il comizio conclusivo di Silvio Berlusconi che dovrebbe mettere ordine al suo interno.

Nel capoluogo della Tuscia si trova già la coordinatrice della Calabria, Jole Santelli, ma è sicura anche la presenza del sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. Egli ha un triplo motivo per essere là. Primo. Perché la squadra giallorossa domenica gioca con la Viterbese. E sarebbe già sufficiente questo motivo per essere presente. Secondo. Perché è un dirigente di Forza Italia, e in tale veste parlerà oggi pomeriggio dalla tribuna. Terzo. Perché contende al collega Mario Occhiuto la candidatura alla presidenza della Regione Calabria. Come si suol dire, sarebbe “casa e putica”.