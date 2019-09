COSENZA - L’accoglienza “cancellata” da Riace riappare a Cosenza. A caratteri cubitali. Se, infatti, domenica mattina il neo eletto sindaco Antonio Trifoli, e lo stesso parroco don Giovanni Coniglio, si sono prodigati nel sostituire il ventennale cartello viola, “Riace paese dell’accoglienza”, installato come monito per tutti gli avventori all’ingresso del borgo locrideo, con uno che ricorda invece i martiri Cosma e Damiano, in serata nella città dei Bruzi è stato calato un lungo striscione arancione.

In stampatello, ben in evidenza, il prete don Salvatore Fuscaldo ha scritto un altro monito, quello dal capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo: “Ero straniero e mi avete accolto”. Questa “lenzuolata” solidale sta facendo registrare da ieri sera numerose condivisioni e apprezzamenti sui social network, dato che, guarda caso, arriva a poche ore dalla tappa cosentina di Matteo Salvini, in programma domani al Teatro Morelli. Ma don Fuscaldo si smarca da ogni tipo di strumentalizzazione politica.

«Qualche collegamento ci può stare – spiega il parroco – ma diciamo che si tratta solo di una simpatica coincidenza. È ovvio che io agisco secondo la parola di Dio che predica amore, solidarietà e accoglienza e prendo le distanze da chi mostra il rosario ma poi dimentica o non conosce fino in fondo il Vangelo».

L’iniziativa dello striscione in realtà, come ci tiene a precisare Salvatore Fuscaldo, parroco da tre anni di Sant’Aniello, «era prevista già da un po’, perché con la mia comunità parrocchiale siamo impegnati concretamente a portare avanti il messaggio Papale di apertura e accoglienza e stiamo supportando una famiglia di rifugiati siriani».

Si tratta del progetto “Allarga lo spazio della tua tenda” promosso dall’Ufficio Migrantes della Diocesi Cosenza-Bisignano che prevede un’accoglienza di terzo livello per chi è uscito dallo Sprar ma vuole rimanere nello stesso luogo per cercare lavoro e proseguire l’inserimento sociale.

Lo spiega Alfonso Senatore, ingegnere e parrocchiano di Sant’Aniello: «Abbiamo formato una rete di decine di famiglie, ma anche singoli, abbiamo raccolto una somma consona a garantirgli un supporto economico, li abbiamo aiutati a trovare un appartamento in affitto e manteniamo con loro un rapporto di amicizia per non farli sentire mai soli». Una piccola comunità accogliente, dunque. Che di certo non rimane indifferente alla propaganda dei porti e dei confini chiusi e dei respingimenti in mare. «La stessa Azione Cattolica nazionale ha scelto come tema dell’anno a cui ispirarsi il Vangelo di Mattero - ricorda Senatore – ci sarà un motivo».

Nonostante Prefettura e Questura abbiano vietato piazza dei Bruzi alla contro manifestazione promossa per protestare contro l’arrivo dell’ex ministro dell’Interno, a Cosenza cresce la protesta e arrivano numerose adesioni. Già da stasera, alle 19.30 è previsto un presidio “festoso” in piazza dei Valdesi, che da domani mattina sarà probabilmente blindata per garantire l’arrivo di Matteo Salvini in riva al Busento.