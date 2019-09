COSENZA - Un gruppo di componenti del Comitato "Stutamu Salvini" (Spegniamo Salvini) ha violato a Cosenza la "zona rossa" delimitata dalla Questura in prossimità del Teatro Morelli, dove alle 18,30 é prevista la manifestazione cui parteciperà il segretario della Lega. Si tratta, al momento, di un’invasione del tutto pacifica e senza intemperanze.

La Questura di Cosenza, ieri, aveva negato l’autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione di dissenso nei confronti di Salvini (LEGGI). Le forze dell’ordine si stanno limitando, al momento, a tenere sotto controllo la situazione. L'apparato di sicurezza è notevole, al punto da essere stato completamente chiuso il lungofiume Oberdan. Disagi anche per i residenti, costretti ad entrare dopo una serie di controlli.

SEGUI ANCHE I LIVE SUL NOSTRO PROFILO FACEBOOK

Tra coloro che stanno partecipando a Cosenza alla manifestazione di dissenso, c'é anche Francesco Noto, il giovane che il 10 agosto scorso a Soverato sabotò l’impianto di amplificazione allestito per la manifestazione con il segretario della Lega ed all’epoca Ministro dell’Interno. Noto, che é uno dei promotori della protesta contro Salvini, é tra quanti hanno scavalcato la "zona rossa" delimitata dalla Questura di Cosenza.



Vai alla Fotogallery

Prima della manifestazione nel teatro, il corteo ha cercato di avvicinarsi alla zona attraversando Corso Umberto. L'inaugurazione della sede provinciale della Lega, prevista in Piazza XI Settembre, è stata annullata dopo che anche ai giornalisti era stato impedito l'ingresso giustificando la scelta di presentare prima gli accrediti, cosa che invece non era stata comunicata.

Salvini sulle elezioni regionali

Prima di arrivare a Cosenza, Salvini ha incontrato i giornalisti a Lamezia Terme e le sue prime dichiarazioni hanno tracciato un profilo del prossimo candidato alle elezioni regionali. Secondo l'ex vicepremier, «ci sarà l'accordo per mandare a casa Oliverio. Poi il nome del presidente è l’ultima delle cose. Stiamo lavorando alla squadra, al programma e ai candidati. Poi ci sarà il migliore presidente possibile. Quello di Mario Occhiuto è uno dei nomi che si fanno. Io però preferisco guardare avanti e non indietro. Il massimo sarebbe un candidato libero, svincolato dai partiti e libero da ogni tipo di problema».

Ancora più nette le parole rispetto ad un candidato alla presidenza senza problemi con la giustizia: «Se non c'è questo problema è meglio. Anche perché - ha aggiunto Salvini - già il Pd ha i suoi problemi. Quindi, se facciamo una scelta più netta è meglio».

Intervenendo poi a Cosenza, il leader della Lega ha confermato la posizione, ribandendo che il problema non è il nome del candidato. «Leggo sui giornali - ha proseguito il leader della Lega - di riunioni che non faccio. Con il centrodestra ci troveremo prima o poi, ma non è che ci insegua nessuno. Non abbiamo scadenze anche perché in Umbria le liste si depositano tra sabato e domenica e quindi in quella regione la partita è sostanzialmente già chiusa».

«Aspettiamo di capire quando si vota in Calabria. In Emilia - ha spiegato Salvini - si andrà alle urne a gennaio. L’obiettivo è quello di includere. Più soggetti, più liste, sindaci, liste civiche, liste del presidente, gente nuova. Anche in Calabria mi chiedono di cambiare. Non posso riproporre la stessa roba di vent'anni fa».

Sulle elezioni regionali, a margine dell'iniziativa di Cosenza, è intervenuto anche l'europarlamentare Vincenzo Sofo: «Non so se sarò io il candidato, di certo sono al servizio del partito e confido nel nostro leader che ha un gran fiuto. A me interessa - ha aggiunto Sofo - ciò che ho sempre promesso ai cittadini durante la campagna elettorale: cambiare questa terra in meglio».

Le dichiarazioni sui migranti

Rispetto ai migranti, Salvini ha detto: «La bozza d’accordo raggiunta ieri a Malta é fumo perché i porti degli altri sono solo su base volontaria e gli immigrati eventualmente ricollocati sono soltanto quelli portati dalle Ong. Il problema è che il 90% di quelli che sono arrivati in Italia e in Calabria lo hanno fatto autonomamente e rimangono qua. E’ un accordo del piffero».

«In realtà - ha aggiunto Salvini - gli sbarchi in questo mese di settembre, stando ai dati del Ministero, sono esattamente raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E’ il primo mese, negli ultimi due anni, in cui gli sbarchi aumentano invece di diminuire».

L'autonomia differenziata

Salvini ha affermato: «Siamo convinti che l’autonomia differenziata faccia bene soprattutto al sud. Ho visto i dati della Calabria - ha aggiunto il leader della Lega - con 55 mila calabresi che lo scorso anno sono andati via per farsi curare altrove. Vuol dire che una gestione centralizzata non funziona soprattutto per il Sud. E’ chiaro che questo Governo non darà nulla, mi sembra chiaro ed evidente. Ci prepariamo noi quando andremo al governo a realizzarla».