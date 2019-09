CATANZARO - Mentre il centrodestra sembra ancora in piena discussione per trovare l'accordo sul nome di Mario Occhiuto (LEGGI LA POSIZIONE DI FORZA ITALIA E LE PAROLE DI SALVINI), nel centrosinistra gli equilibri sono altrettanto complessi. Nel Pd, in particolare, le primarie potrebbero essere il motivo della rottura.

Sulle prospettive della coalizione è intervenuto il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano «che oggi - riferisce una nota - insieme al responsabile nazionale Mezzogiorno Nicola Oddati, ha incontrato i segretari provinciali del Pd calabrese».

«I territori - ha aggiunto Graziano - devono raccogliere la sfida che arriva dal nuovo quadro politico nazionale. Il Partito democratico, anche in Calabria, è pronto a profondere il massimo sforzo a sostegno di un patto civico, figlio di questa nuova stagione politica, sotto le bandiere del rinnovamento e del cambiamento».

«È il momento - prosegue Graziano - della lealtà e della generosità, come ho più volte sottolineato. Ma adesso è il momento di passare dalle parole ai fatti e lavorare tutti insieme per una coalizione ampia e plurale, in grado di parlare a tutti quei mondi che ci girano intorno ma che non ci riconoscono più come loro interlocutori. E in questo contesto non c'è spazio per le primarie, che sarebbero una lacerante conta interna, che rischia di penalizzare ulteriormente il Pd. Questa - ha concluso il commissario - è la linea che abbiamo condiviso con la segreteria nazionale e che va portata sul territorio».

Intanto, «i segretari dei circoli, promotori dell’assemblea regionale dei circoli e degli amministratori del Pd calabrese confermano l’appuntamento di venerdì 27 settembre al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro e annunciano che subito dopo l’assemblea si recheranno a Roma per consegnare a Zingaretti la richiesta sottoscritta da migliaia di iscritti per lo svolgimento delle primarie così come previsto dallo Statuto». La posizione è stata resa nota dai componenti del Comitato promotore dell’assemblea in agenda a Catanzaro il prossimo 27 settembre.

I Circoli e gli amministratori del Partito democratico presenti che hanno indetto l’iniziativa di venerdì chiedono che la scelta del candidato del partito alla presidenza della Regione Calabria avvenga attraverso lo strumento delle primarie.