COSENZA - Se qualcuno pensava che la venuta del leader della Lega in Calabria potesse servire a sbrogliare un po’ l’intricata matassa delle regionali, si sbagliava di grosso.

Al più le ha complicate se possibile. In un teatro Morelli (600 posti) strapieno, Mario Occhiuto non ha fatto nemmeno capolino, mentre Salvini accolto come una star con tanto di doni di rosari e immaginette di San Francesco di Paola, diceva un no garbato ma deciso alla candidatura del sindaco di Cosenza.

«Il candidato - ha detto - è l’ultima delle mie preoccupazioni, vengono prima il progetto, il programma e la squadra. Se dovessi poi esprimere un mio desiderio vorrei guardare avanti e non indietro. Dobbiamo individuare una persona indipendente in grado non solo di vincere, ma di governare bene altri per cinque anni, possibilmente senza problemi extra politici».

Il riferimento sembra alle inchieste giudiziarie che vedono coinvolto Occhiuto. Il problema adesso è capire due cose: se Forza Italia terrà il punto facendo quadrato attorno ad Occhiuto e se Salvini è ancora interessato ai destini di Forza Italia. Dalle sue parole pare di no, sembra immaginare un nuovo centrodestra in cui fagocitare tutti e gestirlo in piena autonomia senza né Berlusconi né Meloni. Vedremo. Intanto ieri a Cosenza è andato in scena qualcosa che fino a qualche tempo fa sembrava davvero inimmaginabile. Tutto il centro città bloccato e paralizzato per un semplice comizio che dal corso principale non si passava nemmeno a piedi ad una certa ora del pomeriggio. Autoblindati, varchi chiusi nel centro storico con un solo passaggio obbligato per giungere al teatro luogo dell’evento dove i Carabinieri effettuavano rigorosi controlli e vietavano, come in aeroporto, di portare bottigliette d’acqua e qualsiasi altro liquido, cecchini appostati. E soprattutto un popolo calabro-leghista che ha osannato Salvini. Al suo arrivo, dopo i selfie e le strette di mano con quelli rimasti fuori dal teatro, è stato accolto dalle note del “Nessun dorma” della Turandot e un vero e proprio boato. C’è stato chi gli regalava un rosario chi immaginette di San Francesco di Paola. Ad ispirare tutti era stato il deputato leghista, unico calabrese sul palco, Domenico Frugiuele, che nel suo appassionato intervento ha concluso gridando che la Lega conquisterà la Calabria «grazie al nostro leader Matteo Salvini e all’intercessione di San Francesco di Paola». Il tema religioso è stato ricorrente nell’intervento di Salvini che ha detto di non aver mai querelato nessuno in vita sua ma di aver fatto un’eccezione per il senatore Nicola Morra per il suo accostamento della ‘ndrangheta ai rosari. «L’ho fatto - ha detto - perchè sei un cretino (testuale)». Prima di lui avevano parlato il commissario della Lega calabrese, il bergamasco Cristian Invernizzi, e l’eurodeputato in pectore Vincenzo Sofo. Questi ha articolato un buon ragionamento spiegando cosa intende la Lega per sovranismo. «Qui abbiamo avuto più delle le termopili, la guerra fra le polis di Locri e l’antica Kroton, vicende che in pochi conoscono. Dobbiamo portare fuori l’indentità della Calabria», ha detto.

Parola e palco poi sono state tutte per Salvini che da consumato mattatore ha impiegato pochissimo a conquistare la platea. Il primo pensiero l’ha rivolto ai contestatori definendoli figli di papà «gente a cui abbiamo regalato una mezza giornata di svago anche se non fanno una mazza da mattina alla sera». Ha chiesto ai suoi di non cedere alle provocazioni, anche se ha giudicato grave che in Unical sia stato esposto uno striscione contro la sua visita («dovrebbe essere un luogo di libero confronto di idee, questo la dice lunga su come è messa l’istruzione in Italia») e di rispondere ai contestatori «con un sorriso, un ciao e una merendina se il Governo ce lo permette».

La critica al Governo è stata una costante del suo intervento dalla tassa sulle merendine, appunto, alle politiche migratorie. Salvini dice di rivendicare con orgoglio i porti chiusi e di non credere minimamente nella redistribuzione dei migranti prevista dall’accordo di Malta. Sulla Calabria pochi passaggi. Mentre sullo schermo in sottofondo passava la foto di Mario Oliverio con scritto la sua imputazione per la vicenda “Lande desolate” l’ex Ministro degli interni ha detto che ci vuole poco a fare meglio della sinistra che fa segnare alla Calabria ogni record negativo. Poi ha stuzzicato il presidente Oliverio a definire la data delle elezioni «la puoi fissare quando vuoi - ha detto - tanto dopo te ne vai a casa». Infine bordate all’accordo Pd 5 Stelle. «Sapete perchè in Umbria si vota il 27 ottobre e non fra un anno? Perchè hanno arrestato il presidente e lo hanno fatto proprio in seguito alle deunce dei 5 Stelle, altro che nuovo, altro che futuro». L’ultimo passaggio è la richiesta di un impegno a tutti i militanti. «In questi 90 giorni che ci separano dalle elezioni fatevi portatori sani di cambiamento, ci rivedremo qui a Cosenza, subito dopo, a festeggiare la vittoria».