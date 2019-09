LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Ora è ufficiale: i cittadini di Lamezia terme si recheranno alle urne il prossimo 10 novembre per il rinnovo del consiglio comunale ed eleggere il nuovo sindaco. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà il 24 novembre. Il Consiglio di Stato, infatti, ha confermato lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme per infiltrazioni mafiose.

L’organo costituzionale di ultimo grado della giustizia amministrativa doveva emettere la sentenza entro 23 giorni dalla data della discussione dell’udienza che si è tenuta lo scorso 19 settembre.

Appresa la notizia l’ex sindaco Paolo Mascaro ha sostenuto: «Rispetto la sentenza, ma ritengo che sia un atto profondamente ingiusto». E ha rilanciato la sua candidatura: «Sarò presente alla competizione elettorale del 10 novembre con tre liste e 72 candidati a mio sostegno».

Intanto, il 19 ottobre è fissata anche l'udienza in Corte d'Appello sulla richiesta di incandidabilità nei confronti dell'ex sindaco Mascaro e degli ex consiglieri Pasqualino Ruberto e Giuseppe Paladino. In primo grado per Mascaro è stata rigettata la richiesta di incandidabilità, mentre è stata accolta per i due ex consiglieri.