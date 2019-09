CATANZARO - «É ora che chi crede nel Partito Democratico dia una mano a far decollare una stagione di profondo rinnovamento politico, che apra alla Calabria le porte del futuro. Ciò si può e si deve fare, ora. Il quadro politico nazionale è favorevole e c'è grande fermento intorno all’ipotesi di un patto civico intorno ad un candidato in grado di costruire una coalizione ampia e plurale». Lo affermano il commissario del Pd calabrese, Stefano Graziano, e il responsabile Mezzogiorno del partito, Nicola Oddati, in una lettera inviata ai segretari provinciali del partito e ai segretari di circolo.

L'appello non può che essere rivolto, in particolare, a quei circolo che hanno deciso di convocare una riunione pubblica per spingere rispetto alle elezioni primarie, pronti anche a consegnare una raccolta firme al segretario nazionale Nicola Zingaretti (LEGGI). Una tesi ribadita nonostante le diverse dichiarazioni, in senso contrario, espresse dal commissario Graziano.

Nella loro lettera, Graziano e Oddati, dopo avere evidenziato che «non c'è spazio per elezioni primarie, che finirebbero con il dividere ulteriormente un partito già lacerato e che il nazionale ha scelto di commissariare», ribadiscono la richiesta «vista questa fase politica straordinaria, di evitare l'organizzazione di iniziative e/o manifestazioni che si pongano in contraddizione con quanto messo in atto sul piano nazionale e regionale, a partire dall’assemblea auto convocata del 27 settembre a Catanzaro».