CATANZARO – Tra gli oliveriani e gli antioliveriani, per usare una definizione semplificatrice e intelligibile, oggi potrebbe essere il giorno della rottura. Due fatti la sorreggono. Nella lettera dove Oddati e Graziano hanno inviato agli autoconvocati della convention pomeridiana di Catanzaro, in chiusura si legge: «chiediamo di evitare l’organizzazione di iniziative e/o manifestazioni che si pongono in contraddizione con quanto messo in atto sul piano nazionale e regionale, a partire dall’assemblea auto convocata del 27 settembre p.v.».

LEGGI L'ARTICOLO SULLA LETTERA DI ODDATI E GRAZIANO

Di contro si legge, sul profilo facebook a supporto dell’attività politica di Oliverio, una dichiarazione del medesimo: «Sento il dovere di rispondere positivamente alla richiesta della mia presenza e della mia partecipazione in un momento di grande partecipazione e protagonismo politico delle strutture di base del PD calabrese. I circoli e gli amministratori locali sono corpo e sostanza del PD calabrese. Il popolo dei democratici calabresi non può essere mortificato nella richiesta e nella rivendicazione di una partecipazione in scelte fondamentali per il futuro della Calabria. E non posso, in un momento così delicato, girare le spalle abbandonando la trincea della democrazia e della difesa della mia terra che viene prima di ogni altro interesse. Sarò, pertanto, presente».

Dunque, il muro di Berlino. Con tre novità che in ogni caso lasceranno il segno. 1) I sondaggi sono impietosi per l’universo dem, sia per gli uni che per gli altri. 2) L’entrata in scena di Renzi, anche se a parole non intende misurarsi con le regionali, mette in moto il mondo delle transumanze, lasciando in ambasce tante figure che in queste ore si stanno interrogando come collocarsi. 3) I potenziali alleati degli uni e degli altri si stanno cominciando a innervosire perché non si aspettavano che il contrasto tra i due muri potesse essere di tale durezza. Le parti se sono arrivate a questo punto vuole dire di non possedere un piano B, altrimenti avrebbero raggiunto una mediazione. L’impressione è che qualcuno sopravvaluti la propria forza. Ma, all’interno del centrosinistra, in tanti non sono disposti a fare “la bella morte”. Specie i quarantenni.