CATANZARO - Nel Partito Democratico scoppia quella che potrebbe essere definita una vera e propria rivolta interna. I Circoli del Partito, infatti, hanno puntato il dito contro il Commissario Regionale Stefano Graziano: «Si fermi il Commissario regionale, Graziano, nella sua folle foga distruttrice e si riporti il dibattito in un contesto civile e responsabile per come ha espresso l’assemblea svoltasi ieri a Catanzaro».

Con queste parole il Comitato promotore dei Circoli Pd della Calabria ha preso posizione in relazione all’Assemblea in cui è stata ribadita la richiesta di svolgere le primarie per la scelta del candidato del partito alla presidenza della Regione.

Nella nota i Circoli hanno chesto di «bloccare l’azione divisiva del Commissario e di cogliere il sentimento di unità, equilibrio e maturità politica emerso ieri. Mettiamo a disposizione il patrimonio di idee, contenuti, entusiasmo e passione che abbiamo dimostrato a Catanzaro. I vertici del partito nazionale mettano a disposizione dei calabresi capacità di ascolto e di direzione politica. La straordinaria e appassionata partecipazione all’assemblea di ieri dimostra la bontà dell’azione che è stata messo in campo. Tutti gli interventi e il documento approvato ieri all’unanimità hanno voluto rimarcare la necessità di un coinvolgimento e di un protagonismo delle strutture di base del partito calabrese, innanzitutto attraverso il rispetto e l'applicazione delle regole statutarie interne».

La nota prosegue evidenziando come «il pluralismo e la dialettica politica sono una ricchezza ed una condizione necessaria per promuovere aperture al contributo dei settori autonomi e indipendenti della società che guardano con attenzione ed interesse al Pd. Non si può operare una rimozione del lavoro riformatore svolto in questi cinque anni dal Governo regionale guidato dal Partito Democratico e dalla coalizione uscita vincente alle scorse elezioni. La coalizione di centrosinistra merita rispetto e considerazione e costituisce il naturale campo del Pd. Altri scenari, che non possono prescindere da un’esame di questa esperienza di governo e dal confronto in atto nel campo del centrosinistra calabrese, devono essere discussi e decisi in Calabria con il pieno coinvolgimento del PD regionale, attraverso una partecipata riflessione nei territori, nei circoli e nelle federazioni».

In quest'ottica «i diktat, gli anatemi e le minacce di espulsione sono solo metodi divisivi che generano lacerazioni e sono lesivi della credibilità del partito. Il Commissario, prima di ogni altro dirigente, deve assolvere al ruolo di garante dello svolgimento della vita democratica del Pd. A Catanzaro, ieri, i circoli non hanno solo evocato unità ma hanno dimostrato di praticarla».

In conclusione, i circoli confidano «che si possa ritrovare la ragionevole via del confronto. Altrimenti la linea delle imposizioni e delle scelte calate dall’alto rischia di generare l’espulsione del Pd dalla Calabria e dall’attenzione dei calabresi».

Ma se i circoli puntano il dito contro Graziano c'è anche chi nel partito si schiera con il commissario regionale. Un gruppo di dirigenti del Pd della Calabria, infatti, ha preso posizione nello scontro con il Governatore uscente, Mario Oliverio, che il Pd nazionale non è intenzionato a ricandidare alla presidenza della Regione, dando il proprio pieno supporto a Graziano. Tra i firmatari del documento figurano il deputato Antonio Viscomi, già vicepresidente della Giunta regionale presieduta da Oliverio; i presidenti del Consiglio regionale e della Provincia di Cosenza, Nicola Irto e Franco Iacucci, già fedelissimo di Oliverio; il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà; il capogruppo alla Regione, Mimmo Battaglia, ed i consiglieri regionali Carlo Guccione e Mimmo Bevacqua. «In questi anni - affermano i dirigenti nel documento - abbiamo avuto l’onere e l’onore di rappresentare il Partito Democratico e le istituzioni. Abbiamo provato a incarnare il bisogno di cambiamento, crescita e sviluppo chiesto a gran voce dai calabresi. Comprendiamo pienamente che l’insediamento del Conte bis ha aperto una nuova fase politica, non ipotizzabile fino a qualche mese fa e che chiama tutti noi a fare scelte coraggiose per portare sul territorio rinnovamento e cambiamento. Una fase politica che ha superato nei fatti l'opzione di ripresentarsi al voto con lo stesso schema e la stessa guida di cinque anni fa. Condividiamo, pertanto, le parole del commissario regionale Stefano Graziano e del responsabile Mezzogiorno Oddati. C'è bisogno di unità, lealtà e responsabilità per costruire un Patto civico ampio e plurale, in grado di far recuperare al Partito Democratico la fiducia dei calabresi, di mondi ormai lontani».

Per il gruppo di democratici «non è il momento delle contese, dello scontro muscolare tra apparati, delle prove di forza. Dobbiamo concentrarci contro l’avversario, che ricordiamo essere una destra populista. Non possiamo permettere che questa destra torni al governo della nostra regione ed è perciò fondamentale mettere in campo tutte le energie per un polo civico».