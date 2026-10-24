Scuola, l’ok della giunta regionale: Nessun taglio in Calabria e nuovi indirizzi in arrivo

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Scuola, approvato dalla giunta regionale il piano di dimensionamento, confermate in Calabria tutte le dirigenze. Apre made in Italy e classico internazionale.

Non sono previsti nuovi tagli ad autonomie scolastiche nel Piano regionale di dimensionamento licenziato dalla Giunta regionale lunedì scorso. Restano quindi confermate tutte le dirigenze scolastiche. Il nuovo Piano introduce nell’offerta formativa nuovi indirizzi. Tra le principali novità figurano l’attivazione del Liceo del Made in Italy nelle province di Cosenza e Crotone, i nuovi indirizzi Tessile, Abbigliamento e Moda e Liceo Classico Internazionale nella provincia di Cosenza, oltre a Chimica, Materiali e Biotecnologie e Biotecnologie ambientali nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. «Si tratta di nuovi percorsi che contribuiscono a qualificare ulteriormente il sistema scolastico regionale calabrese, valorizzando le specificità locali e ampliando le possibilità di scelta per gli studenti e le loro famiglie» si legge in una nota della Regione.

IL CONFRONTO CON I TERRITORI DELLA CALABRIA E LE DICHIARAZIONI DELL’ASSESSORE MICHELI SULLA SCUOLA

Il provvedimento è il risultato di un percorso di confronto e concertazione con tutte le Province calabresi e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha consentito di programmare gli interventi sulla rete scolastica e di accogliere nuove proposte formative in coerenza con le linee guida regionali. «Abbiamo lavorato per garantire la continuità della rete scolastica e, allo stesso tempo, ampliare le opportunità a disposizione dei nostri studenti – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli – Il Piano approvato non prevede tagli alle autonomie scolastiche e arricchisce l’offerta formativa con nuovi indirizzi, pensati per rispondere alle esigenze dei territori e di una scuola capace di preparare i giovani alle sfide del futuro». La Regione ha concluso l’iter nei tempi previsti, rispettando la scadenza del 31 ottobre stabilita dalle norme nazionali. Con l’approvazione definitiva, il Piano sarà ora trasmesso al ministero dell’Istruzione e del Merito per i successivi adempimenti di competenza.