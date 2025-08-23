Elezioni Regionali, il centrosinistra ufficializza Pasquale Tridico candidato presidente

1 minuto per la lettura

Dopo un lungo tira e molla il giorno della verità per il centrosinistra è arrivato. Negli scorsi giorni Pasquale Tridico aveva sciolto la riserva consentendo al presidente del Movimento Cinquestelle, Giuseppe Conte, di confermare il nome dello stesso ex presidente dell’Inps come candidato in pectore dell’M5S proposto al campo larghissimo del centrosinistra per le prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.

Ora è l’intera coalizione che aderisce alla proposta di conte è annuncia Pasquale Tridico come candidato della coalizione a presidente della Regione Calabria. Le forze politiche che compongono il “campo largo” in Calabria, quindi, hanno ufficializzato la candidatura di Pasquale Tridico. L’ufficializzazione é stata decisa nel corso di una riunione stamattina 23 agosto 2025 a Lamezia Terme.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti di Pd, M5S, Avs, Federazione riformista, Psi, Italia viva, Azione, +Europa, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno federato e Rifondazione comunista.