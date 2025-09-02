Regionali in Calabria, il voto online approva le liste del Movimento 5 Stelle

2 minuti per la lettura

COSENZA – Consultazioni chiuse, gli iscritti del Movimento 5 stelle approvano la proposta di liste per le prossime elezioni regionali con un’affluenza del 33,9%. Su 4.412 aventi diritto hanno votato 1.475 iscritti da almeno sei mesi, 1.197 i voti a favore, 276 i contrari.

Un esito scontato visto che a guidare le liste pentastellate a sostegno di Pasquale Tridico ci sono i volti noti della passata stagione, dal consigliere regionale Davide Tavernise all’ex deputata “scippata” dal forzista Andrea Gentile, Elisa Scutellà (con doppia candidatura sia in testa alla circoscrizione nord che in chiusura nella sud).

In rampa di lancio anche Veronica Buffone, attualmente assessore al Welfare al comune di Cosenza e l’ex deputata Elisabetta Barbuto, eletta nel 2018 nel collegio di Crotone, in testa nella circoscrizione sud c’è la dottoressa di medicina generale a Reggio Calabria Giovanna Milena Roschetti e rappresentate del gruppo territoriale del Movimento su Reggio Calabria.

In sanità cammina anche un altro candidato: Marco Miceli, attualmente assessore all’ambiente nella giunta guidata da Enzo Romeo a Vibo Valentia. Specializzato in Farmacologia e oggi dirigente farmacista nell’Asp di Vibo Valentia.

E sulla sanità in questi ultimi giorni sta battendo soprattutto il consigliere Tavernise, promotore della legge mai discussa sui medici “imboscati” nel sistema sanitario calabrese.

Nonostante sia stato specificato che si tratti di “autocandidature” poi limate dai coordinatori regionali e provinciali, a conquistare i posti sono soprattutto donne e uomini con esperienza (e voti) già consolidate. Bisognerà vedere se riusciranno a mettere tutto di nuovo a frutto. La corsa è iniziata, ora bisognerà attendere il resto del campo larghissimo.