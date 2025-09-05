X
<
>

Regionali Calabria 2025: le liste a sostegno di Tridico

| 5 Settembre 2025 15:17 | 0 commenti

Regionali Calabria 2025: le liste a sostegno di Tridico

elezioni regionali calabria 2025, pasquale tridico
Share
1 minuto per la lettura

Elezioni Regionali 2025, tutte le liste e i candidati a sostegno di Pasquale Tridico, in corsa per la presidenza della Regione Calabria (in aggiornamento).

CIRCOSCRIZIONE NORD

Lista PD

  • Giuseppe Mazzuca
  • Enza Bruno Bossio
  • Pino Capalbo
  • Francesca Dorato
  • Catia Filippo
  • Franco Iacucci
  • Mimmo Lo Polito
  • Rosellina Madeo
  • Rosanna Mazzia

Lista M5S

  • Elisa Scutellà
  • Davide Tavernise
  • Giuseppe Giorno
  • Veronica Buffone
  • Massimiliano Battaglia
  • Teresa Sicoli
  • Gianfranco Orsomarso
  • Concetta Cuparo
  • Antonio Maiolino
Share

Ti potrebbe interessare anche:


Verso le Regionali: l’attesa infinita del sì di Tridico
-------------------------
Verso le Regionali, i nomi a sostegno di Occhiuto e Tridico
-------------------------
Regionali in Calabria, Conte mette ufficialmente sul tavolo i nomi di Tridico, Baldino e Orrico
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA