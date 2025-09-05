Regionali Calabria 2025: le liste a sostegno di Tridico

1 minuto per la lettura
INDICE DEI CONTENUTI
Elezioni Regionali 2025, tutte le liste e i candidati a sostegno di Pasquale Tridico, in corsa per la presidenza della Regione Calabria (in aggiornamento).
CIRCOSCRIZIONE NORD
Lista PD
- Giuseppe Mazzuca
- Enza Bruno Bossio
- Pino Capalbo
- Francesca Dorato
- Catia Filippo
- Franco Iacucci
- Mimmo Lo Polito
- Rosellina Madeo
- Rosanna Mazzia
Lista M5S
- Elisa Scutellà
- Davide Tavernise
- Giuseppe Giorno
- Veronica Buffone
- Massimiliano Battaglia
- Teresa Sicoli
- Gianfranco Orsomarso
- Concetta Cuparo
- Antonio Maiolino
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA