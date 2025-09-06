Elezioni regionali Calabria, depositata una ventina delle 45 liste: parte la carica dei 360 candidati

1 minuto per la lettura

Elezioni regionali tre in corsa per la presidenza della Calabria: Roberto Occhiuto sostenuto da otto liste in ciascuna delle tre circoscrizioni, Pasquale Tridico da sei e Francesco Toscano da una.

Sono ventuno le liste depositate fino a venerdì 5 settembre 2025, nei tribunali delle tre circoscrizioni di Cosenza (Nord), Catanzaro, Crotone, Vibo (Centro) e Reggio Calabria (Sud). Alla fine, saranno 45 con 360 candidati in tutto. Roberto Occhiuto (centrodestra) ne avrà otto, Pasquale Tridico sarà sostenuto da sei liste del campo largo di centrosinistra, mentre il candidato sovranista Francesco Toscano, solo una.

Nella Circoscrizione Nord, ciascuna lista può presentare fino a 9 candidati, in quella centrale il limite è 8, in quella meridionale, 7. Totale: 24 seggi che verranno assegnati direttamente con le preferenze in ciascuna circoscrizione. Gli altri sei passeranno attraverso il collegio unico regionale e un complicato meccanismo di calcolo. Oggi, 6 settembre 2025, il deposito delle liste sarà completato.

