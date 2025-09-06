Regionali Calabria 2025: le liste a sostegno di Toscano

Francesco Toscano
Elezioni Regionali 2025, tutte le liste e i candidati a sostegno della candidatura di Francesco Toscano, in corsa per la presidenza della Regione Calabria.
Complessivamente a sostegno della candidatura di Francesco Toscano c’è una lista per ognuna delle tre circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio della Calabria.
ELEZIONI REGIONALI IN CALABRIA, LE LISTE A SOSTEGNO DI FRANCESCO TOSCANO
CIRCOSCRIZIONE NORD
- Marco Rizzo,
- Caterina Villì,
- Francesco Toscano,
- Alessandro Buccieri,
- Luigi Caputo,
- Claudia Castro,
- Luca Filippelli,
- Rosa Gaudio,
- Paola Marinaccio
CIRCOSCRIZIONE CENTRO
- Francesco Toscano,
- Marco Rizzo,
- Caterina Villì,
- Michele Caruso,
- Giuseppe Pulvirenti,
- Antonietta Veneziano,
- Maria Giovanna Zavaglia.
CIRCOSCRIZIONE SUD
- Francesco Toscano,
- Marco Rizzo,
- Giuseppe Triolo,
- Maria Luisa Campolo,
- Felicia Fortugno,
- Domenica Francesca Greco.
