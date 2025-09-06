X
Regionali Calabria 2025: le liste a sostegno di Toscano

| 6 Settembre 2025 13:59 | 0 commenti

Francesco Toscano

Francesco Toscano

elezioni regionali calabria 2025, Francesco Toscano
Elezioni Regionali 2025, tutte le liste e i candidati a sostegno della candidatura di Francesco Toscano, in corsa per la presidenza della Regione Calabria.

Complessivamente a sostegno della candidatura di Francesco Toscano c’è una lista per ognuna delle tre circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio della Calabria.

ELEZIONI REGIONALI IN CALABRIA, LE LISTE A SOSTEGNO DI FRANCESCO TOSCANO

CIRCOSCRIZIONE NORD

  • Marco Rizzo,
  • Caterina Villì,
  • Francesco Toscano,
  • Alessandro Buccieri,
  • Luigi Caputo,
  • Claudia Castro,
  • Luca Filippelli,
  • Rosa Gaudio,
  • Paola Marinaccio

CIRCOSCRIZIONE CENTRO

  • Francesco Toscano,
  • Marco Rizzo,
  • Caterina Villì,
  • Michele Caruso,
  • Giuseppe Pulvirenti,
  • Antonietta Veneziano,
  • Maria Giovanna Zavaglia.

CIRCOSCRIZIONE SUD

  • Francesco Toscano,
  • Marco Rizzo,
  • Giuseppe Triolo,
  • Maria Luisa Campolo,
  • Felicia Fortugno,
  • Domenica Francesca Greco.

