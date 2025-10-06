X
Regionali Calabria, le parole di Tridico dopo la sconfitta - VIDEO

| 6 Ottobre 2025 23:57 | 0 commenti

Regionali Calabria, le parole di Tridico dopo la sconfitta

Elezioni Regionali in Calabria 5-6 ottobre 2025, pasquale tridico
Il discorso di Pasquale Tridico che ammette la sconfitta subito dopo i primi exit poll sulle elezioni regionali in Calabria

“Ho telefonato il presidente Occhiuto per fare i miei più sinceri complimenti e le congratulazioni per questa vittoria”. Queste le prime parole di Pasquale Tridico che ammette la sconfitta e spera “per il bene dei calabresi che possa (Occhiuto; ndr) governare al meglio, per risolvere tanti problemi che abbiamo in Calabria: dalla sanità alle infrastrutture”.
Parla in conferenza stampa dall’hotel di Rende, in provincia di Cosenza, dove ha atteso i primi exit poll che lo hanno dato sconfitto con il 36% contro il 58,5% di Occhiuto.

