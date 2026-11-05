Sconfitta Trump, Occhiuto: «Buona notizia per destra europea»

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Intervistato dal Foglio, Roberto Occhiuto tira fuori l’anima liberale anche commentando la recente sconfitta di Trump alle elezioni Midterm 2026

La sconfitta di Trump è una «buona notizia per la destra europea» e per i «repubblicani americani». Sono parole di Roberto Occhiuto nell’intervista rilasciata al Foglio. Dichiarazioni che non stupiscono più di tanto visto il posizionamento liberale del presidente della Regione Calabria nello scacchiere del centrodestra nazionale.

E se in Italia «il centrodestra decide di copiare Trump, decide di avere un’involuzione verso una destra populista invece che verso una destra liberale, questa lezione che ora può osservare gratis rischierebbe di pagarla in prima persona». Dette qualche tempo fa queste parole di Occhiuto avrebbero provocato non poche reazioni nel centrodestra. Oggi non è più così. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che Occhiuto definisce «una conservatrice moderna», ha cambiato la postura verso lo stesso tycoon.

«E fa benissimo la premier – continua Occhiuto – a tenere chiuse le porte del centrodestra alla destra populista italiana perché sì, il terreno dove radicarsi non manca e forse darebbe quei 4-5 punti che darebbero la certezza della vittoria, ma renderebbe impossibile governare. Il tema non è che stanca il populismo, le insicurezze sono anche più forti e numerose oggi rispetto a qualche tempo fa. Il tema è quel populismo che si fa scudo delle paure delle gente poi alla prova del governo non riesce a dare risposte».