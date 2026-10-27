Carovita, Fedralog Calabria dialogherà con il Mit

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Fedralog comunica la partecipazione al tavolo istituzionale. In dialogo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il carovita.
La Federazione Autotrasporti Logistica della Calabria ha reso noto che «domani, mercoledì 28 ottobre, alle ore 14:30, si terrà a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un tavolo istituzionale con le rappresentanze degli autotrasportatori delle regioni del Sud Italia, al quale parteciperà anche Fedralog».
«L’incontro – prosegue la nota di Fedralog – rappresenterà un’ulteriore occasione di confronto con le istituzioni sulle richieste avanzate dal comparto, con particolare attenzione all’emergenza caro gasolio e alle misure di sostegno alle imprese».
L’associazione dichiara che «lo stato di agitazione resta confermato. Fedralog provvederà ad aggiornare tempestivamente tutti gli associati sugli esiti dell’incontro».
Insieme a Fedralog Calabria, al tavolo parteciperà anche Astra, l’Associazione trasportatori calabresi.
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