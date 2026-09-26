Siracusano spogliata della maglietta dall’Ai, Vannacci scivola sulla foto fake e infuria la polemica

2 minuti per la lettura

Vannacci pubblica una foto fake della sottosegretaria Matilde Siracusano spogliata della maglietta dall’Ai, scatenando una dura polemica.

L’appello finale al voto per le suppletive di Reggio, pubblicato sulla propria pagina Facebook nell’ultimo giorno di campagna elettorale, Roberto Vannacci decide di rivolgersi all’Ai. A corredo del post, compare una foto fake realizzata dall’intelligenza artificiale, in cui compaiono, come commensali di uno stesso banchetto, il candidato di Forza Italia Fabio Roscioli, il senatore e patron della Reggina Claudio Lotito e la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano. Messinese, forzista e compagna del presidente della Regione Roberto Occhiuto. La manipolazione dell’Ai non si ferma qui: nell’immagine è stata modificata la foto della sottosegretaria Siracusano. Rispetto allo scatto originale, presente in rete, Siracusano è stata spogliata della maglietta, per farla apparire in giacca e reggiseno, con una scollatura più profonda.

LE DURE REAZIONI E LA CONDANNA UNANIME DEL CENTRODESTRA CONTRO LA FOTO FAKE DELL’ONOREVOLE SIRACUSANO PUBBLICATA DA VANNACCI

Immediata la condanna dell’intero centrodestra, a partire da Forza Italia. Un fotomontaggio «volgare costruito per colpire e umiliare» dice Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale di Forza Italia. Una cosa «indecente» commenta Catia Polidori, responsabile nazionale di Azzurro Donna Forza Italia. «Svilisce quotidianamente l’onore di chi porta una divisa» è l’attacco della deputata Rita Dalla Chiesa. Di «attacco volgare e inaccettabile» parla il segretario di Forza Italia Antonio Tajani. «Ritoccare una foto per cercare di ridicolarizzare l’avversario politico è disonorevole per chi predica il rispetto delle regole» continua.

«Un atto di bullismo sessista senza precedenti nella nostra politica» commenta Mara Carfagna (Noi Moderati). La sottosegretaria Siracusano, sentita da Adnkronos, dice che agli attacchi sessisti è purtroppo ormai abituata «ma questo francamente è un inedito. Un vero e proprio schifo che va arginato». «Tra l’altro – aggiunge – non sono mai stata eletta in Calabria né sono intenzionata a candidarmi, Vannacci mi attacca solo perché sono la compagna del presidente della Regione?».

LA REPLICA DI VANNACCI

E a Repubblica la sottosegretaria anticipa che denuncerà Vannacci. Chi per fare politica ha bisogno di ritoccare con un software il corpo di una donna ha già perso, prima ancora di cominciare. Questo non è il centrodestra in cui mi riconosco, e non credo sia quello in cui si riconoscono gli italiani» è il commento del presidente Occhiuto. In serata arriva la replica di Vannacci, che dice di non prendersela con lui e di rivolgere le accuse «eventualmente a chi di dovere» e posta il link del blog da cui aveva preso la foto manipolata dall’Ai (blog che l’ha pubblicata per la prima volta giovedì sera).