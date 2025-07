Indagine su Occhiuto, il governatore rimuove (per ora) Ferraro da Ferrovie

2 minuti per la lettura

Il governatore Occhiuto ha sostituito Ernesto Ferraro, amministratore unico di Ferrovie della Calabria, con Aristide Vercillo. Per lui una nomina a commissario della durata di sei mesi, revocabile in qualunque momento. Ferraro è coinvolto nell’indagine per corruzione che interessa anche Occhiuto e il manager Posteraro

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha deciso di rimuovere Ernesto Ferraro dalla guida di Ferrovie della Calabria. La sua – spiegano dalla Cittadella – è una ‘sostituzione temporanea’: Ferraro è indagato nell’inchiesta per corruzione che ha coinvolto lo stesso Occhiuto e il manager Paolo Posteraro.

La linea – da quanto si apprende – resta quella del garantismo, tuttavia vista l’indagine in corso si è valutata opportuna la rimozione dell’amministratore unico, a tutela di Ferrovie e dello stesso Ferraro. L’inchiesta del resto coinvolge, seppur in parte, Ferrovie, perché tra gli episodi attenzionati dagli inquirenti c’è una consulenza che Ferraro, da amministratore unico della stessa azienda dei trasporti, ha affidato a Posteraro, suo ex socio.

AL POSTO DI FERRARO NOMINATO ARISTIDE VERCILLO

A sostituire Ferraro, Occhiuto ha chiamato Aristide Vercillo, già amministratore unico di Ferrovie e dal 2023 dirigente Investimenti della stessa società. L’incarico di commissario è per la durata di 6 mesi, revocabile in qualunque momento. Cosa accadrà alla scadenza del mandato è difficile da prevedere, perché molto – se non tutto – dipenderà dagli sviluppi dell’inchiesta e dalla posizione di Ferraro.

OCCHIUTO: DELLA NOMINA IN FERROVIE A POSTERARO NON SAPEVO NULLA

In conferenza stampa, quando Occhiuto parlò con la stampa calabrese dell’indagine che lo vede coinvolto, il governatore aveva anche condiviso un giudizio non del tutto positivo sulla gestione Ferraro. Di alcune cose, disse, non era ancora soddisfatto. E rispetto ai fatti fino a quel momento emersi, aveva detto di non essere a conoscenza dell’incarico assegnato da Ferraro a Posteraro (ex socio dello stesso governatore). «Posso documentare che non ne sapevo nulla. Ferraro l’ho nominato, ma non ho mai avuto rapporti societari con lui» le parole del presidente.

L’INDAGINE CHE COINVOLGE OCCHIUTO E L’EX AMMINISTRATORE DI FERROVIE FERRARO E IL SEQUESTRO ANNULLATO

L’ipotesi degli inquirenti, nell’indagine per corruzione che riguarda Ferraro, ruota intorno a presunte cessioni di quote societarie e favori personali in cambio di nomine in enti pubblici e consulenze. Ferraro è stato destinatario di un provvedimento di sequestro degli smartphone, annullato poi dal Riesame. Gli inquirenti miravano a rintracciare elementi utili alle indagini, in particolare all’interno della messaggistica Whatsapp e Telegram.

I giudici del Riesame non hanno ravvisato il “fumus” del delitto di corruzione ipotizzato. Il sequestro operato dalla Guardia di Finanza – fece sapere in quei giorni il legale dell’indagato – sarebbe stato compiuto a “fini esplorativi” e non già sulla base di un reato accertato e per questo da considerarsi nullo.