Calabria dopo i danni del ciclone: «Un decreto legge per ricostruire»

Calabria dopo i danni del ciclone, l’informativa di Occhiuto in aula: «Il Governo si è impegnato a garantire le risorse necessarie e noi non avremo cedimenti nel rivendicarle». Le richieste della Calabria.

CENTO milioni di euro subito (tripartiti tra le regioni colpite dal ciclone Harry) e poi, completata la stima dei danni, un decreto legge per la ricostruzione. «Come venne fatto per l’Emilia, un mese e mezzo circa dopo l’alluvione». Il Consiglio regionale che si è riunito ieri si è aperto – dopo un richiamo alla Giornata della memoria – con l’informativa del presidente Occhiuto sull’emergenza maltempo e le misure adottate dal Governo.

Occhiuto, che il giorno prima aveva preso parte alla seduta del Consiglio dei ministri che ha deliberato lo stato d’emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna, ha detto che il Governo si è impegnato a garantire le risorse necessarie e che la Giunta regionale non avrà «alcun cedimento» nel rivendicarle. La stima della Calabria ammonta a 300 milioni, ma è una stima di massima, perché una quantificazione precisa richiederà un’analisi non semplice. «Anche perché andrà valutato in molti casi come ricostruire. Penso ad alcuni lungomari fortemente esposti al rischio di eventi del genere» ha spiegato ancora il presidente.

DANNI PROVOCATI DAL CICLONE HARRY IN CALABRIA: PRIORITÀ RISTORI E DIFESA DELLE COSTE

Occhiuto ha detto anche di aver richiesto al Governo di dare priorità nell’ordinanza di protezione civile ai ristori per i privati («ho visto persone in lacrime perché avevano perso tutto») e di prevedere un piano straordinario per la mitigazione del rischio e la difesa delle coste. «La linea d’onda si sta pericolosamente avvicinando, ci sono spiagge ormai sparite» ha spiegato Occhiuto. «Ho chiesto di valutare la possibilità di usare il sedime dei corsi fluviali per poter intervenire – ha aggiunto – Inoltre abbiamo chiesto di approfondire la possibilità di chiedere all’Europa una deroga per la proroga delle concessioni demaniali per quei lidi distrutti dal ciclone. Ora saranno ricostruiti, ma il prossimo anno dovrebbero partecipare alle gare in virtù della direttiva Bolkestein».

IL RUOLO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Occhiuto ha poi ringraziato la Protezione civile regionale guidata dal dirigente Domenico Costarella. «Se la macchina non avesse funzionato, ora qui forse avremmo parlato di vittime – ha detto – Se non è così lo dobbiamo all’abilità di Costarella, alla disponibilità dei sindaci, al senso civico dei tanti volontari impegnati, che hanno dato una bella prova di Calabria». Infine, una riflessione su come in Calabria si è costruito. «Episodi del genere dovrebbero rafforzare nei decisori la convinzione che il suolo deve essere sì usato per lo sviluppo, ma non abusato – ha rimarcato – Ho visitato un complesso residenziale a Bova, 200 abitazioni. Regolarmente autorizzato negli anni ‘80, ma costruito a ridosso del mare. Manca tutto, i sottoservizi, l’elettricità. Ecco, forse qualche limite all’epoca andava messo… Dovremmo rafforzare la cultura del rispetto dell’ambiente, che diventa anche cultura del rispetto della vita».

DANNI PROVOCATI DAL CICLONE HARRY IN CALABRIA: IL DIBATTITO E LE POLEMICHE IN AULA

Nel corso del dibattito non sono mancate polemiche. «A marzo 2022 presentavamo un’interrogazione sulla spesa delle risorse destinate alla difesa delle coste. C’erano 65 milioni di euro fermi. Il dirigente ci confermò il ritardo, che attribuiva al Covid e anche a varie riorganizzazioni della macchina burocratica – ha detto il capogruppo dem Ernesto Alecci –. Quindi sì, le risorse servono ma vanno anche spese». Il vicepresidente Filippo Mancuso ha precisato che di quei 65 milioni sono partiti lavori per 47, mentre per i restanti 18 è stata affidata la progettazione. «Non è il caso di strumentalizzare» la replica dell’azzurro Marco Polimeni. Non mancano i richiami della minoranza all’esiguità delle risorse stanziate da Roma. «La montagna ha partorito il topolino. Questo governo preferisce spendere in armi e guerre, invece di investire nella sicurezza dei cittadini» ha lamentato il dem Giuseppe Falcomatà.