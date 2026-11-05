Futuro nazionale con Vannacci: nuove nomine in Calabria

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Ufficializzate le nuove nomine di Futuro nazionale con Vannacci in Calabria. Lo rende noto il parlamentare Domenico Furgiuele

Ufficializzate le nuove nomine di Futuro nazionale con Vannacci in Calabria. Si tratta di Massimo Cristiano per l’organizzazione, Stanislao Zurlo per la provincia di Crotone, Mimmo Giannetta per la provincia di Reggio Calabria. Gli altri sono: Andrea Amendola per il Comune di Catanzaro, Carmine Rillella per Lamezia Terme e Saverio Flotta per Crotone. Lo rende noto il deputato di FNV e responsabile regionale in Calabria, Domenico Furgiuele. Lo stesso parlamentare assumerà ad interim il coordinamento provinciale di Catanzaro.

Avviata l’articolazione delle strutture provinciali e delle rispettive aree territoriali. Per la provincia di Catanzaro prevista la nomina di Andrea Amendola a vicecoordinatore per l’area Jonica e di Massimo Cristiano a vicecoordinatore per l’area Tirrenica. Sarà inoltre costituito un direttorio regionale dei Saggi, con funzioni consultive, per valorizzare esperienza e competenze a supporto dell’organizzazione politica. E nelle prossime settimane saranno definiti i responsabili provinciali di Cosenza e Vibo Valentia.

Per Furgiuele le nomine ufficializzate oggi dal coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, su mandato del Generale Roberto Vannacci, rappresentano «un ulteriore passaggio della fase costituente del nostro movimento».

Futuro Nazionale – aggiunge Furgiuele – è «un partito giovane, che sta attraversando una naturale fase di assestamento e che, rispetto ai primi mesi, quando ancora non esisteva una vera organizzazione territoriale, oggi può contare su figure di rilievo, consiglieri comunali eletti e amministratori con una storia politica alle spalle. È questo il salto di qualità che intendiamo compiere».

Il coordinatore calabrese di FNV interviene anche sulla questione delle fuoriuscite dei giorni scorsi. «È una loro scelta, che rispettiamo, ma che non può essere automaticamente trasformata – sottolinea -nella rappresentazione di uno smembramento del partito. In ogni fase costituente esistono assestamenti e divergenze. La militanza, del resto, si misura soprattutto nella capacità di affrontare le difficoltà e di contribuire a un progetto collettivo anche quando le aspettative individuali non coincidono con le scelte organizzative».

E «le presunte fuoriuscite – continua Furgiuele – di centinaia di tesserati, più volte annunciate e rilanciate, non trovano, secondo le verifiche dei nostri uffici nazionali del tesseramento, alcun riscontro nelle disdette effettivamente pervenute. Chi diffonde cifre così rilevanti ha il dovere di indicarne le fonti e di verificarne l’attendibilità. Un conto sono le dichiarazioni di singoli ex referenti, altro è sostenere che centinaia di iscritti abbiano formalmente abbandonato il partito. Non intendiamo alimentare polemiche personali»