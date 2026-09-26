Il Pd a Occhiuto: “Sul bollo auto solo tante belle parole”

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CATANZARO – “Sul bollo auto quando c’era da assumere una decisione concreta e immediatamente utile per i cittadini calabresi, la Regione Calabria, che aveva tutte le possibilità per farlo, è rimasta con le mani in mano”.

E’ quanto scrive in un comunicato il gruppo del Pd in consiglio regionale. Nel mirino il presidente della Regione Roberto Occhiuto definito “instancabile quando si tratta di intestarsi meriti, attraverso annunci e proclami. Come abbiamo visto in questi giorni, quando si è affrettato a rivendicare di essere stato tra i primi a proporre l’abolizione del bollo auto. Applaudendo alla misura del Governo Meloni”.

Cosa è successo in Calabria? “La cosiddetta “rottamazione-quinquies” – ricordano i consiglieri regionali del Pd – consentiva alle Regioni di intervenire sui propri carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Permetteva ai cittadini di definire le proprie posizioni pagando il capitale dovuto, con l’esclusione di sanzioni, interessi e oneri della riscossione. Anche attraverso una rateizzazione ampia fino a 54 rate. Per aderire era necessario approvare una deliberazione e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026. Ebbene, la Calabria non lo ha fatto. Al contrario di altre Regioni – come Basilicata, Puglia e Umbria – che hanno aderito alla misura, includendo tra le posizioni definibili anche quelle relative al bollo auto”.

Abolire il bollo auto no, ma la rottamazione secondo il Pd “poteva essere un’ottima occasione per “sgravare” i cittadini calabresi, soprattutto quelli in difficoltà, permettendo loro di chiudere le proprie pendenze a condizioni più favorevoli. E in più la Regione avrebbe beneficiato in breve tempo di nuovi afflussi di denaro”.

“E allora perché non è stato fatto? – conclude il comunicato – Perché tanta solerzia e tanto frastuono nel rivendicare una misura che sostiene di aver ispirato e, invece, così poca attenzione alla risoluzione favorevole dei debiti già esistenti? Il presidente Occhiuto non può continuare a confondere la comunicazione politica con l’azione di governo. Sul bollo auto, ancora una volta, molti proclami ma zero fatti.