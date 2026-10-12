Consiglio regionale, centrodestra impantanato su tre leggi

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Consiglio regionale calabrese. Dalla riforma dei trasporti alla norma sulle graduatorie, la coalizione ha rallentato su proposte sulle quali era partita in quarta. E su una rischia la retromarcia. Ecco cosa sta succedendo

COME ha fatto il centrodestra calabrese a impantanarsi su tre proposte di legge che pure erano state depositate con l’obiettivo di arrivare a una veloce approvazione? Tra accelerazioni ardite e brusche frenate – che potrebbero, almeno in un caso, tramutarsi anche in una retromarcia – non sono ancora arrivate al traguardo la riforma del servizio di trasporto pubblico, la proposta sulle graduatorie degli idonei e infine l’abrogazione della legge che disciplina in Calabria fusioni e forme associative tra i Comuni. Tutte e tre hanno conosciuto un iter a tratti tormentato.

CONSIGLIO REGIONALE, CENTRODESTRA CERCA UNA QUADRA

Iniziamo dal dossier che riguarda il servizio di trasporto pubblico. La proposta di riforma, primo firmatario Sergio Ferrari, è stata depositata a metà luglio e si puntava a un’approvazione veloce, nell’ultima seduta di Consiglio regionale prima della pausa estiva, prevista per i primi di agosto. Pure si trattava di un provvedimento di non poco conto, che puntava a liquidare ArtCal e a istituire una nuova partecipata regionale, l’Amcal, in forma di SpA. Tra i soci non solo la Cittadella, ma anche Province e capoluoghi.

IL DOSSIER SUL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

Le proteste di alcune organizzazioni sindacali e del centrosinistra hanno portato a un primo giro di audizioni, il 3 agosto, e poi a un secondo alla ripresa dei lavori di Palazzo Campanella, il 31 agosto. Da lì in poi nessun rinvio. Neanche davanti alla richiesta dei sindaci di Cosenza, Catanzaro e Vibo di poter fissare una nuova audizione, visto che loro il 31 non avevano potuto partecipare alla seduta. Non c’era tempo. Il 31 quindi la commissione Trasporti ha licenziato la proposta di legge e il 7 settembre la commissione Bilancio ha dato il proprio parere favorevole.

Non restava che il passaggio in aula, ma lunedì scorso, quando il Consiglio regionale è tornato a riunirsi dopo una pausa resa ancor più lunga dalle elezioni suppletive di Reggio, il punto non era in agenda. «Ci sono alcune modifiche da apportare…» spiegano dal centrodestra. Ma il problema è soprattutto politico: per approvare la riforma servono 21 voti e con l’approdo di Giannetta in Futuro Nazionale, la maggioranza di centrodestra non ha più i numeri. Il presidente Occhiuto in queste ore ha pure rilanciato: medita, dice, di porre la questione di fiducia sulla riforma e di non partecipare al voto. Arriverà l’aiuto da un’opposizione che su questa riforma ha espresso – sul metodo quanto sul merito – profonde riserve? Lo vedremo nelle prossime settimane.

LA LEGGE SULLE FUSIONI

La proposta di abrogare la legge sulle fusioni, invece, è quella che rischia una decisa retromarcia. Il centrodestra voleva cancellarla, in buona sostanza, perché prevede dei contributi a favore dei Comuni che intraprendono un percorso di fusione. Da anni, però, questa parte è inattuata, tanto più – rimarca la coalizione – che gli incentivi li eroga già il Governo centrale. Anche lì l’obiettivo era un’approvazione in aula per le vie brevi, ma le proteste del centrosinistra e del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, uno che non molto tempo prima aveva chiesto che fine avessero fatto quei contributi che spettavano al suo comune post fusione, hanno permesso l’avvio dell’iter.

LE OBIEZIONI DEI TECNICI

Sono arrivate poi le obiezioni dei tecnici regionali: abrogare tutta la legge, hanno spiegato, lascerebbe dei vuoti normativi. L’iter è ancora in corso (è attesa l’audizione dell’Anci Calabria), ma l’intenzione del centrodestra sarebbe quella di modificare la proposta: nessun colpo di spugna sull’intera legge, ma un intervento più circoscritto, per cancellare solo la disciplina sugli incentivi.

IL CASO GRADUATORIE

Infine la proposta sulle graduatorie. Spinto dalla Lega, il progetto di legge prevede per la Regione e per gli enti di sottogoverno l’obbligo di scorrere le graduatorie ancora valide, prima di indire concorsi per nuove assunzioni. Il punto è che la proposta ha generato molte aspettative tra gli idonei, che premono anche per le proroghe delle varie graduatorie, vicine a scadenza. Una strada che potrebbe non essere praticabile. Ne è scaturita, quindi, tra rinvii e proposte di mediazione, una rincorsa agli emendamenti che richiederebbe una riscrittura integrale del testo.

CONSIGLIO REGIONALE, LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI

Domani si tornerà a discutere in Commissione Affari istituzionali e si vedrà se è stata raggiunta una quadra.

Tre vicende diverse, che richiamano però un interrogativo comune: quanto è solida la fase che precede l’approvazione di una legge? La stessa Corte dei Conti, non più tardi di qualche settimana fa, aveva consegnato a Palazzo Campanella la sua pagella sulle leggi 2025, che segnalava non poche criticità nel processo legislativo: iter legislativi dai tempi troppo stretti, relazioni troppo generiche, conti spesso non ben quantificati.