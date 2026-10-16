Agricoltura in Calabria, Gallo: «In pagamento oltre 1,2 milioni di euro» della Domanda unica

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In un anno la Regione Calabria ha erogato circa 241 milioni di euro in aiuti al settore dell’agricoltura, adesso Gallo annuncia il pagamento di 1,2 milioni di euro per la Domanda unica 2025

CATANZARO – La regione Calabria annuncia nuove risorse per il settore agricolo. «È in fase di pagamento l’elenco numero 13 della Domanda unica 2025 – si legge in una nota stampa -. Per un importo complessivo di 1.256.064,34 euro. Consentirà di completare la liquidazione dei saldi residui relativi alla campagna 2025 precedentemente sospesi per anomalie bloccanti, nel frattempo risolte dagli uffici competenti. L’erogazione fa parte delle misure della Politica agricola comune finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga). Contribuisce a rafforzare il sostegno economico assicurato alle imprese agricole del territorio».

Nello specifico a darne notizia è l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo. L’amministratore regionale evidenzia come il nuovo pagamento si inserisca in un percorso di costante accelerazione delle procedure di erogazione delle risorse destinate alle imprese agricole calabresi.

Nelle scorse settimane, infatti, Arcea aveva già disposto il pagamento di 3.954.945,82 euro riferiti ai saldi della campagna 2024. Contribuendo a rafforzare ulteriormente il flusso di risorse a sostegno del settore. L’attività amministrativa e finanziaria condotta dall’Agenzia trova conferma nei risultati complessivi dell’esercizio finanziario compreso tra il 16 ottobre 2025 e il 15 ottobre 2026. In questo periodo sono stati erogati 241.502.575,84 euro in Aiuti diretti a favore dell’agricoltura calabrese. Nel dettaglio, 180.775.806 euro sono stati destinati alla campagna 2025, 56.771.824,02 euro agli anticipi della campagna 2026 e 3.954.945,82 euro ai saldi della campagna 2024.

«Questi risultati – afferma l’assessore Gallo – confermano l’impegno della Regione Calabria e di Arcea nel garantire continuità e certezza finanziaria alle imprese agricole. Il graduale completamento dei pagamenti, anche in una fase complessa per il settore, rappresenta un sostegno concreto a favore degli agricoltori calabresi. Il traguardo di oltre 241 milioni di euro erogati in un solo esercizio finanziario testimonia un’azione costante volta a garantire liquidità alle aziende». Ma anche a «sostenere gli investimenti e rafforzare la competitività di un comparto strategico per l’economia regionale».

Per l’assessore regionale «con questo ulteriore pagamento di oltre 1,2 milioni di euro completiamo inoltre la liquidazione delle posizioni che avevano registrato criticità amministrative. Assicurando, così, risposte puntuali agli aventi diritto. Continueremo a lavorare, in sinergia con Arcea e con gli uffici regionali, per rendere le procedure sempre più rapide, efficienti e trasparenti, così da consentire alle risorse europee di raggiungere tempestivamente le aziende agricole. La nostra priorità – rimarca infine l’assessore Gallo – resta quella di accompagnare la crescita del settore, trasformando le opportunità offerte dalla programmazione comunitaria in sostegno concreto al reddito degli agricoltori, allo sviluppo delle imprese e alla valorizzazione delle aree rurali calabresi».