Consiglio regionale, in Calabria Forza Italia rivede gli incarichi

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Dopo l’uscita di Giannetta Forza Italia in Calabria riassegna le caselle in Consiglio regionale: Caputo prende la guida di Forza Italia (al posto di Giannetta), Ionà subentra a Caputo come capogruppo di Occhiuto presidente e Succurro prende la presidenza della quinta commissione che Ionà dovrà lasciare.

Forza Italia Calabria rivede la distribuzione degli incarichi in Consiglio regionale. Un turn over reso necessario dall’uscita a fine agosto di Domenico Giannetta, che ha aderito a Futuro Nazionale e a Palazzo Campanella è entrato nel gruppo misto.

Pierluigi Caputo prende la guida di Forza Italia, gruppo di maggioranza relativa in Consiglio, lasciando “Occhiuto presidente”, lista in cui era stato eletto. Qui, come capogruppo, subentra Emanuele Ionà – come Caputo vicesegretario regionale del partito – che dovrà lasciare la presidenza della quinta commissione. Incarico che andrà a Rosaria Succurro, componente del gruppo “Occhiuto presidente”.

LE NOMINE DESIGNATE DAL COORDINAMENTO REGIONALE

Una decisione che è stata ratificata oggi (17 ottobre 2026) dal coordinamento regionale di Forza Italia, riunito a Lamezia e presieduto da Francesco Cannizzaro.

Nel corso dell’incontro – si legge in una nota – il coordinamento ha approfondito le principali questioni che interessano la Calabria. Particolare attenzione al contributo di Forza Italia alle decisioni dell’Esecutivo e al rapporto tra attività istituzionale e organizzazione territoriale. Il Coordinamento ha inoltre tracciato le linee di un programma di iniziative e appuntamenti, la cui articolazione sarà definita nei prossimi giorni.

PIENO SOSTEGNO AL GOVERNO OCCHIUTO

Ribadita la piena condivisione degli indirizzi e degli obiettivi del governo Occhiuto. Forza Italia – si spiega dal coordinamento – intende accompagnare il consolidamento dei risultati rivendicati dall’Esecutivo e il proseguimento delle riforme. Il Coordinamento conferma la volontà di assicurare coerenza tra le posizioni del partito, il lavoro consiliare e le scelte della Giunta.