Artigianato, sbloccati oltre 2 milioni. Calabrese: «Intervento concreto per le nostre imprese»

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L’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, ha annunciato lo sblocco di oltre 2 milioni di euro per le imprese del settore artigianato

CATANZARO – «Un’iniezione di liquidità e nuove risorse per dare respiro e impulso al comparto artigiano calabrese. È quanto prevede la nuova operazione promossa dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive della Regione Calabria, con il dirigente generale, Fortunato Varone».

A sostenerlo è l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, che con una nota ha voluto informare la comunità di un provvedimento che, nelle intenzioni dell’amministratore, dovrebbe contribuire ad alleviare le difficoltà del settore.

«L’operazione di sblocco delle economie – ha proseguito – consentirà di attivare gli interventi previsti a tutela e valorizzazione dell’artigianato locale, senza attendere le tempistiche dei nuovi flussi finanziari e garantendo continuità all’azione amministrativa e di supporto al tessuto produttivo regionale».

«Con questo provvedimento – specifica inoltre l’assessore regionale – diamo una risposta concreta e tempestiva agli artigiani calabresi, un settore fondamentale per la nostra economia, la nostra tradizione e la nostra identità. Grazie alla sinergia con Fincalabra e alla rigorosa ricognizione delle economie, mettiamo subito a disposizione oltre 2,2 milioni di euro, confermando che la Regione è al fianco delle imprese con fatti concreti e risorse immediatamente spendibili».

«La nostra priorità – aggiunge infine Calabrese – è trasformare le risorse disponibili in opportunità immediate per il tessuto produttivo. Continuiamo a lavorare con determinazione per sbloccare ogni potenziale leva di sviluppo a favore dei nostri territori».