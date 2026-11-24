1 minuto per la lettura

Calabria, Talerico (FI) contesta il concorso di Azienda Zero: «C’è una graduatoria valida». Annunciati un esposto alla Corte dei conti e una segnalazione all’Anac

Una graduatoria valida, due richieste rimaste senza risposta e un nuovo concorso. È l’accusa di Antonello Talerico, componente della segreteria regionale di Forza Italia, ad Azienda Zero e alla Regione e, ancora una volta, a Roberto Occhiuto. Il 4 settembre l’ente, con la delibera n. 327, ha bandito mobilità e concorso per 41 assistenti amministrativi, undici per sé, dando atto «della carenza di graduatorie vigenti per le figure richieste».

TALERICO ALL’ATTACCO DI OCCHIUTO E DEL CONCORSO DI AZIENDA ZERO

Una frase «smentita dai protocolli dello stesso ente». La graduatoria del concorso regionale da 177 posti, infatti, esiste: a fine 2025 Azienda Zero vi ha attinto per diciassette assunzioni. Poi le note del 19 dicembre e del 27 aprile per altri nominativi, cadute nel vuoto. Eppure all’Asp di Catanzaro la stessa graduatoria è stata ceduta e usata in tre mesi. Nominativi chiesti «senza riceverne alcun riscontro», certifica la stessa dirigente delle Risorse umane. «Quasi nove mesi per una Pec fra due uffici che hanno lo stesso indirizzo», attacca Talerico. «La Regione dunque allunga le graduatorie per legge, le usa per sé e non risponde al proprio ente che chiede di usarle».

ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI

L’esponente azzurro annuncia un esposto alla Corte dei conti sul possibile danno erariale e una segnalazione all’Anac: «Siamo pronti ad andare in tribunale accanto agli idonei». E chiede a Occhiuto di dire «chi ha deciso di lasciar morire quello scorrimento e perché». In Calabria, chiude, le graduatorie si lasciavano scadere. «Adesso non serve nemmeno aspettare: basta non rispondere a una Pec».