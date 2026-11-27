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Riforma dei trasporti, prosegue il dialogo tra maggioranza e opposizione sul nuovo testo

In bilico l’approdo in aula lunedì 30 novembre 2026

IL Consiglio regionale tornerà a riunirsi lunedì, 30 novembre 2026. L’ordine del giorno non è stato ancora definito e la speranza del centrodestra è quella di riuscire a inserire tra i punti in discussione la riforma del servizio di Trasporto pubblico, nella sua nuova versione riveduta e corretta per renderla digeribile anche dall’opposizione.

RIFORMA TRASPORTI CONTINUA IL CONFRONTO

Ieri, giovedì 26 novembre 2026, a Palazzo Campanella il centrodestra ha presentato la sua bozza di proposta ai capigruppo di minoranza. Si è discusso – da quanto si apprende – soprattutto di aspetti tecnici. Il centrosinistra ha avanzato le sue di proposte e il clima – racconta sempre chi c’era – sarebbe parso collaborativo. D’altra parte se il centrodestra vuole ottenere i voti dell’opposizione e portare a casa la riforma, che ha bisogno di una maggioranza qualificata per essere approvata, qualcosa dovrà pur concedere.

I TEMPI STRETTI

I tempi, tuttavia, sembrano troppo stretti per chiudere la pratica già lunedì, quando il Consiglio regionale tornerà a riunirsi. Bisogna ancora arrivare a una proposta finale e la minoranza deve definire al proprio interno una posizione unitaria. Il passaggio non è dei più scontati. Da un lato c’è una proposta di legge sulla quale il centrodestra fino allo scorso agosto – quando poteva contare su 21 voti tutti suoi perché Domenico Giannetta non aveva ancora mollato Forza Italia per abbracciare la causa di Vannacci – non è che si fosse segnalato per volontà di dialogo e di condivisione.

DAL VOTO LAMPO ALLE PROTESTE

I programmi erano quelli di voto lampo: un passaggio in commissione e poi via verso l’approvazione finale nell’ultimo Consiglio utile prima della pausa estiva a inizio agosto. Poi sono arrivate le proteste, a partire dai sindacati che chiedevano di essere ascoltati. E così si è tornati in commissione per un paio di giri di audizione e alcuni ritocchi al testo. A settembre il progetto di legge era stato licenziato ed era pronto per l’aula. Lì è iniziata una fase di impasse perché il presidente Occhiuto non vuole il voto di Giannetta. O meglio, non vuole che la riforma passi grazie al 21mo voto di Giannetta. Si è detto pronto a porre la questione di fiducia e ha aperto al confronto bipartisan con la minoranza.

Se mettiamo in fila queste premesse, viene difficile immaginare un centrosinistra che muoia dalla voglia di approvare questa riforma.

RIFORMA TRASPORTI, IL RISCHIO SANZIONI

Dall’altra parte c’è però il futuro del servizio di trasporto pubblico, a un passo dall’ennesima proroga degli affidamenti (si va avanti dal 2015), che comporta il rischio di sanzioni: una possibile procedura d’infrazione comunitaria, la decurtazione del Fondo nazionale del trasporto pubblico locale, un intervento dell’Antitrust che aveva già contestato nel 2023 il ricorso alle proroghe d’urgenza in Calabria e a marzo scorso ha di nuovo bacchettato la Regione per i suoi ritardi . La riforma dei Trasporti – che manda in soffitta Art-Cal e la sostituisce con Amcal – era stata annunciata come propedeutica alle gare. La minoranza difende Art-Cal e obietta che le gare rientrano anche nelle sue competenze. È questo il nodo principale su cui centrodestra e centrosinistra dovranno trovare un accordo.