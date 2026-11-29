4 minuti per la lettura

Regione Calabria, riforma trasporti: Ipotesi di accordo ma Oliverio “frena” la minoranza. L’ex governatore: «Gravissimo dare copertura ai ritardi della Giunta». Via Art-Cal e Amcal, l’intesa tra Cittadella e centrosinistra arriverebbe su Arms.

Mancava ancora, fino a ieri sera, la convocazione per il Consiglio regionale previsto per domani, lunedì 30 novembre. Potrebbe arrivare nella giornata di oggi, con la definizione dell’ordine del giorno. A rendere più accidentato il percorso verso l’aula è la proposta di riforma del trasporto pubblico locale, ormai in stallo da quasi tre mesi. Il centrodestra, che non vuole dipendere dal 21mo voto del vannacciano Domenico Giannetta, non ha i numeri sufficienti per approvarla. Il centrosinistra ha dato la sua disponibilità al confronto, a patto che il testo venga riscritto. Tutto ruota attorno a un punto: la liquidazione di Art-Cal, l’autorità regionale dei Trasporti costituita nel 2015 in forma di ente pubblico non economico, e la sua sostituzione con Amcal, società per azioni.

Il centrodestra dice che la legge che istituì Art-Cal, undici anni fa, è rimasta inattuata in parte e che l’autorità così com’è non può bandire le gare. Il centrosinistra difende Art-Cal e obietta che dietro questa ‘rivoluzione’ voluta dalla maggioranza che governa la Regione si intravede più che altro l’intenzione di liberarsi della governance dell’autorità regionale o trovare alibi – una riforma in corso, appunto – per l’ennesima proroga degli affidamenti del servizio di trasporto. Per uscire dall’impasse sarebbe stata trovata una terza via: via Art-Cal e via Amcal, spazio ad Arms, sempre nella forma di un ente di diritto pubblico. Il dialogo in corso in Cittadella tra Regione e minoranza si sarebbe ampliato anche al nuovo piano trasporti.

RIFORMA TRASPORTI NELLA REGIONE CALABRIA: L’AFFONDO DI MARIO OLIVERIO E IL NODO DELLA SCADENZA DI FINE ANNO

Una prospettiva, però, insufficiente secondo l’ex presidente della Regione Mario Oliverio, intervenuto ieri a gamba tesa nel dibattito. «Il problema del trasporto pubblico calabrese non è trovare un nuovo nome per Art-Cal e magari creare un’altra poltrona da occupare. È piuttosto spiegare ai cittadini come saranno garantiti e affidati i servizi dopo il 31 dicembre 2026, quando scadranno le proroghe degli affidamenti del trasporto pubblico su gomma. Una scadenza conosciuta da anni, alla quale non si può rispondere mettendo in scena, all’ultimo momento, una riorganizzazione degli enti» scrive Oliverio. «Occhiuto e la sua maggioranza dovrebbero rendere conto di questo ai cittadini e agli organi di controllo: quali procedure sono state completate, quali atti devono ancora essere adottati, con quali tempi e responsabilità si intende assicurare la continuità dei servizi e la tutela dei lavoratori. Cambiare una legge non farebbe ripartire il calendario e non cancellerebbe il tempo perduto.

In questo quadro, la nuova bozza di riforma che, superando lo stesso ddl Ferrari, sembra sia da giorni in discussione “riservata” fra governo regionale e consiglieri di opposizione, serve solo a spostare l’attenzione dall’emergenza amministrativa alla semplice riscrittura dell’organigramma – scrive l’ex governatore – Dopo la proposta imperniata su Amcal, si prospetterebbe ora un’altra soluzione: Art-Cal diventerebbe Arms (ente di diritto pubblico) e sarebbe affiancata da una società denominata Agenzia Reti e Mobilità, o addirittura si arriverebbe a far confluire Art-Cal in Arrical, mischiando trasporti e acque in un unicum gestionale senza precedenti storici e logici».

RIFORMA TRASPORTI NELLA REGIONE CALABRIA, IL CONFRONTO CON LA LEGGE DEL 2015 E I DUBBI SUL FUTURO DIRETTORE GENERALE

Lo schema autorità pubblica più agenzia, dice Oliverio, era però già previsto dalla legge 35 del 2015, che ha istituito Art-Cal ed è stata approvata durante la sua legislatura, come pure il bacino unico regionale. «Non considero intoccabile alcuna legge, tanto meno una legge alla quale ho contribuito. Chi governa ha il diritto e il dovere di migliorarla. Ma dovrebbe indicare – commenta Oliverio – quali disposizioni abbiano impedito di operare, quali risultati siano mancati per difetti normativi e quali, invece, per incapacità o inerzia nell’attuazione».

Per l’ex governatore, insomma, si starebbe profilando «una vera e propria operazione di trasformismo legislativo», recuperando l’architettura della legge 35, cambiando nomi, organi e incarichi – compresa una posizione apicale pari, per retribuzione, a quella di un direttore generale, dice – ma cancellando gli strumenti di partecipazione territoriale. «Sarebbe gravissimo e incomprensibile – sottolinea – se le opposizioni offrissero copertura a questa operazione, consentendo alla maggioranza di trasformare anni di inerzia in una pretesa stagione riformatrice».

Un passaggio ulteriore viene dedicato da Oliverio alla figura del futuro direttore generale. «Una riforma dovrebbe partire dalle funzioni necessarie e dalle competenze richieste, con criteri pubblici e verificabili di selezione. Se invece fosse costruita solo per ritagliare un incarico su una persona già individuata, saremmo di fronte a un’operazione di potere, non a una riforma. È un’eventualità che andrebbe esclusa attraverso regole e procedure trasparenti, anche di incompatibilità con chi ha finora occupato ruoli di governo o di elevata responsabilità istituzionale – dice Oliverio, che sembra far riferimento a rumors secondo cui, in un futuro eventuale rimpasto, l’incarico potrebbe andare all’assessore Minenna, lasciando un posto in Giunta – e non con rassicurazioni di circostanza».