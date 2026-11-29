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Riforma dei trasporti in Calabria, riscritto il nuovo testo: si abbandona l’ipotesi Amcal, le funzioni passano ad Arrical. La proposta arriva in Consiglio dopo tre mesi di stallo. Ci sarebbe l’intesa con il centrosinistra. I servizi in scadenza a fine anno verso una proroga tecnica

La convocazione è arrivata oggi, domenica 29 novembre 2026, intorno all’ora di pranzo. Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi domani pomeriggio alle 17 e 30 a Palazzo Campanella, per la quindicesima seduta della legislatura. All’ordine del giorno – piuttosto lungo – compare anche la riforma del servizio di trasporto pubblico, in stallo ormai da quasi tre mesi. Segno che alla fine un’intesa con la minoranza, i cui voti sono necessari al centrodestra per approvare la proposta senza dipendere dal voto del vannacciano Giannetta, sarebbe stata trovata: il testo che arriva in aula, infatti, è stato profondamente riscritto. Insieme alla riforma del trasporto pubblico arriva in aula anche l’aggiornamento del Piano trasporti regionali, anche questo, a quanto pare, oggetto di interlocuzioni con il centrosinistra in una trattativa “più ampia” con il presidente Occhiuto.

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Cuore della riforma dei trasporti, nella prima stesura, era la liquidazione di Art-Cal, l’autorità dei trasporti regionali, e la sostituzione con Amcal. Non solo un cambio di sigla: si passava da un ente pubblico non economico a una società per azioni, a totale partecipazione pubblica, con il coinvolgimento della Regione, socio di maggioranza, delle Province e dei Comuni in cui è presente un servizio di trasporto finanziato con fondi regionali. Proprio il passaggio a una nuova società era l’aspetto più contestato dalla minoranza, insieme ai ridotti (quasi nulli) spazi di interlocuzione sulla proposta.

IL NUOVO TESTO

L’impianto della riforma cambia completamente rispetto alla prima bozza. Si abbandona l’ipotesi Amcal e si delinea un nuovo modello a due livelli. Art-Cal sarà soppressa e le sue funzioni trasferite ad Arrical, l’attuale Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, che cambia nome in Autorità Regionale Reti Integrate della Calabria, mantenendo la natura di ente pubblico non economico. Entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge, gli organi di Art-Cal decadranno e lo stesso direttore generale di Arrical – Luciano Vigna – assumerà l’incarico di commissario liquidatore per gestire il passaggio di consegne e di patrimonio.

All’interno di Arrical nascerà una specifica “Area mobilità e trasporto pubblico locale” con bilancio e contabilità separati rispetto ai settori acqua e rifiuti. Per le decisioni strategiche sui trasporti – dall’approvazione del programma triennale alla definizione dei lotti fino alla scelta delle modalità di affidamento – il Consiglio direttivo d’ambito dell’ente opererà in composizione integrata, accogliendo con diritto di voto (ma senza alcun compenso o gettone) anche il presidente della Giunta regionale e i presidenti delle quattro province calabresi, oltre alla Città metropolitana di Reggio Calabria e ai Comuni già presenti. Su tutte le scelte chiave sarà comunque necessario il voto favorevole della Regione.

UNA SOCIETÀ PER GESTIRE LE GARE

Accanto all’ente pubblico di governo sarà poi istituita un’altra società – braccio operativo di Arrical sui trasporti – interamente pubblica, Reti e mobilità srl, con un capitale sociale di 400mila euro, sottoscritto per il 51 per cento dalla Regione e per il 49 per cento dalla stessa Arrical. Sarà questa società, su delega dell’Autorità, a bandire le gare, stipulare i contratti di servizio, gestire l’eventuale affidamento della rete ferroviaria isolata, acquistare nuovi mezzi da mettere a disposizione dei gestori e curare la bigliettazione elettronica e il sistema informativo regionale.

Secondo il piano economico-finanziario allegato al testo, la società avrà costi di produzione stimati intorno ai 771mila euro l’anno e riceverà un contributo regionale una tantum di 300mila euro l’anno nel biennio 2027-2028 per l’avvio delle attività. Sul fronte occupazionale, il testo risolve il nodo sollevato dai sindacati sulla vecchia bozza: i dipendenti a tempo indeterminato di Art-Cal verranno trasferiti direttamente nei ruoli pubblici di Arrical, conservando il contratto pubblicistico.

ARRIVANO I LOP

La riforma introduce inoltre i Livelli Ottimali delle Prestazioni (inclusi i servizi a chiamata nelle aree interne a bassa densità abitativa, che verranno introdotti dal nuovo piano trasporti), l’integrazione tariffaria con un biglietto unico ferro-gomma, un brand visivo unico per tutti gli autobus calabresi con colorazioni diverse tra urbano ed extraurbano e la libera circolazione per le forze dell’ordine in uniforme e gli invalidi totali, con la possibilità di estendere in futuro il beneficio a forze armate, persone sorde e studenti con Isee fino a 30mila euro.

ENNESIMA PROROGA PER I SERVIZI

Per gestire l’imminente scadenza degli affidamenti del 31 dicembre 2026 e in attesa che il nuovo sistema entri a regime, una norma transitoria affida infine alla Regione il compito di adottare i provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi sia su gomma sia sulla rete ferroviaria (la linea gestita da Ferrovie della Calabria). Si andrà quindi verso una proroga tecnica degli affidamenti, con il rischio però di un braccio di ferro con l’Autorità garante della concorrenza e dei mercati, che già a marzo aveva avvertito la Regione che il rinvio delle gare non era più possibile.