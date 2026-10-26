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Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto annuncia su Instagram la partenza nelle prossime settimane del servizio di social taxi per gli over 75 che necessitano di prestazioni mediche.

Il servizio di social taxi per gli over 75 sarà attivo in tutta la Calabria nelle prossime settimane, mentre nella provincia di Catanzaro è già partito. Occhiuto torna sull’argomento con un reel su Instagram rilanciando una misura che definisce la «prima in Italia».

Gli anziani saranno accompagnati «a spese della Regione Calabria nel luogo dove devono effettuare la visita medica e poi riportati a casa. Un modo di prenderci cura delle persone più fragili». Una misura «finanziata con fondi europei, quelli che i miei predecessori mandavano indietro a Bruxelles. Noi abbiamo deciso di spenderli in questo modo».

Annunciato a Roma nel giugno 2026

Il servizio era stato annunciato da Occhiuto a Roma in occasione dell’evento “Il coraggio di innovare” al Centro studi americani. Quel giorno il governatore della Calabria era impegnato in un dibattito nel giugno del 2026 con Tony West, senior vice president e chief legal officer di Uber.

In quell’occasione Occhiuto sostenne che «con il Social Taxi stiamo aggiungendo un tassello importante al percorso di innovazione dei servizi sanitari regionali. Si tratta di un servizio della Regione Calabria che mette a disposizione un trasporto gratuito, pagato da noi con il Fondo sociale europeo, verso la struttura sanitaria che eroga la prestazione, facilitando l’accesso alle cure. Vogliamo aiutare i cittadini e allo stesso tempo smaltire così le liste d’attesa».

Come funziona il servizio

L’accompagnamento a carico della Regione Calabria è previsto per visite mediche che distano più di 15 chilometri dal luogo di residenza del richiedente. La misura può essere attivata, ovviamente, solo attraverso la prenotazione al Cup. Durante la prenotazione di una ricetta dematerializzata, dopo la scelta e la conferma dell’appuntamento, agli assistiti aventi diritto viene proposto il servizio Social Taxi. L’utente interessato può aderire al servizio, verificare e confermare l’indirizzo di partenza e il numero di telefono e richiedere il trasporto verso la struttura sanitaria. Con la conferma della prenotazione, il servizio di trasporto gratuito diventa disponibile. Un sistema di notifiche e promemoria tramite sms e contatti telefonici accompagna l’utente in ogni fase del servizio. Con l’app Social Taxi è possibile gestire in autonomia il servizio di trasporto.

Accedendo al dettaglio di una corsa, l’utente può visualizzare tutte le informazioni, consultare il percorso su mappa e richiamare il codice passeggero necessario per il riconoscimento da parte dell’autista. Per le corse di ritorno, l’utente può richiedere un aggiornamento dell’orario oppure attivare il rientro immediato. In tutte le sezioni dell’app è disponibile l’accesso al servizio di assistenza telefonica dedicato.