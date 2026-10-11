Green Communities, Gallo: «Dalla Regione Calabria 4,6 milioni ai Comuni montani»

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L’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo rilancia la Green Communities e annuncia un avviso pubblico della Regione Calabria per oltre 4,6 milioni di euro

La Regione Calabria rilancia le Green Communities e lo fa puntando sulla valorizzazione sostenibile delle principali risorse naturali del territorio, acqua, boschi e paesaggio. Ma anche sulla capacità dei Comuni montani di costruire strategie condivise di sviluppo. Il Dipartimento Uoa Politiche della montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del suolo, su impulso dell’assessore Gianluca Gallo, titolare della delega allo sviluppo dei Comuni montani, ha emanato un nuovo avviso pubblico per la realizzazione di Piani di sviluppo delle Green Communities.

L’iniziativa arriva dopo il primo bando pubblicato nel corso del 2025, al quale avevano partecipato cinque raggruppamenti di Comuni. Le relative istanze erano state rigettate per carenze documentali e per la mancanza dei requisiti previsti dall’avviso. Con il nuovo bando la Regione mette a disposizione 4.600.000 euro. I fondi fanno riferimento alle risorse del Fosmit – annualità 2023 e 2024. L’obiettivo è di sostenere progetti capaci di coniugare tutela ambientale, sostenibilità energetica, sviluppo economico e crescita delle comunità locali.

Le Green Communities sono costituite da Comuni definiti montani, tra loro coordinati e/o associati, che intendano utilizzare in modo equilibrato le principali risorse ambientali presenti nei propri territori. I Piani di sviluppo dovranno individuare strategie e interventi in grado di valorizzare tali risorse. Il tutto attraverso una programmazione sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale ed economico. Particolare attenzione è rivolta anche alla lotta allo spopolamento delle aree montane. Nelle intenzioni della Regione Calabria la valorizzazione delle risorse territoriali, infatti, può rappresentare uno strumento per rafforzare le economie locali. Ma anche il modo per favorire nuove opportunità occupazionali e rendere maggiormente attrattivi i territori montani. Così sarà possibile contribuire a creare le condizioni per la permanenza dei residenti e per il ritorno di persone e competenze.

«Le Green Communities – sottolinea l’assessore Gianluca Gallo – rappresentano una concreta occasione per trasformare le grandi risorse di cui dispone la Calabria in opportunità di sviluppo per le nostre aree montane. Acqua, boschi e paesaggio non sono soltanto un patrimonio da tutelare, ma possono diventare elementi fondamentali di una strategia di crescita sostenibile. Investire sui territori montani significa anche contrastare lo spopolamento. Sostenere le comunità e creare nuove prospettive per chi sceglie di vivere e lavorare nei nostri piccoli Comuni».

L’agevolazione prevista dall’avviso sarà concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, con una copertura fino al 100% delle spese ammissibili del Piano. Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al Dipartimento UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo entro e non oltre il 10 novembre 2026, secondo le modalità e i termini indicati nell’avviso pubblico.

«Con questa misura – sostiene infine Gallo – la Regione Calabria intende dunque sostenere una visione del territorio montano fondata sulla cooperazione tra Comuni, sulla gestione sostenibile delle risorse naturali e sulla costruzione di nuove opportunità economiche e sociali, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza delle comunità e contrastare i fenomeni di spopolamento che interessano numerose aree interne e montane».