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Il presidente Occhiuto aveva chiesto all’opposizione di dialogare sulla riforma dei trasporti in Calabria. Il punto di vista di Enzo Bruno, capogruppo di “Tridico presidente in Consiglio regionale”



IL 31 dicembre 2026 scade la proroga per l’affidamento dei servizi di trasporto su gomma in Calabria alle sei società consortili costituite in regione. L’ultima di una lunga serie di proroghe, dal 2013 in poi. Ultima, però, non solo in ordine di tempo: ulteriori proroghe – lo ha ribadito l’Antitrust – non saranno consentite. A fine 2023, quando venne predisposta l’ultima, motivata con il contesto post pandemico e l’impatto del conflitto russo-ucraino, si dichiarava che, in ogni caso, le attività propedeutiche all’indizione delle gare erano state avviate. Tre anni più tardi, invece, la Calabria è ancora in fase di stallo. A complicare il quadro anche la scelta, in piena estate, di rimetter mano alla legge regionale 35 del 2015 e riformare il servizio trasporti.

Doveva essere una riforma dei trasporti lampo in Calabria e approdare in aula a inizio agosto. Le proteste dell’opposizione, dei sindaci, dei sindacati per il mancato confronto hanno convinto il centrodestra calabrese a concedere più tempo alla discussione. Poi si è arrivati a fine agosto e il consigliere regionale Domenico Giannetta ha lasciato Forza Italia per approdare tra le file di Vannacci. Il centrodestra calabrese si è ritrovato senza il ventunesimo voto necessario per approvare la riforma. Cosa c’entra ora questo con lo stallo delle gare? Tutto, perché il cuore della riforma è la liquidazione di Art-Cal, l’autorità regionale dei Trasporti, che verrebbe sostituita con AmCal, una società per azioni. Toccherebbe ad AmCal bandire le attese gare.

Come si esce dall’impasse? Cercando una condivisione bipartisan sul testo. Il presidente Occhiuto ha chiesto all’opposizione di dialogare sulla riforma. Con Enzo Bruno, capogruppo “Tridico presidente”, abbiamo fatto il punto sulla vicenda.

Consigliere, se la riforma fosse stata portata in aula a inizio agosto ora sarebbe legge, con i voti del centrodestra. Si batte ora un’altra strada. Ma questi colloqui sono in corso? Quale dovrebbe essere il punto di incontro?



«La nostra linea è chiara: il presidente Occhiuto ci ha chiesto un dialogo su una legge che è stata già approvata e liquidata dalla maggioranza in commissione. Ci ha chiesto un aiuto in maniera, glielo dico, trasparente, spiegando che non vuole i voti del consigliere Giannetta. Noi abbiamo risposto che, trattandosi di una legge molto importante per i calabresi, siamo disponibili a ragionare solo a condizione che la proposta venga completamente ritirata, si torni in commissione e si lavori a un testo condiviso nell’interesse dei cittadini».



Se dovesse indicarmi un primo punto non sindacabile?



«In primo luogo vogliamo capire le ragioni per cui si vuole sopprimere Art-Cal per creare un’altra struttura, ovvero AmCal. Siamo contrari alla soppressione di Art-Cal: sosteniamo l’applicazione della legge 35 che l’ha istituita: può essere migliorata ma non cancellata. Inoltre, vogliamo evitare che la Calabria paghi ulteriori sanzioni per i ritardi accumulati. La Regione non ha consentito ad Art-Cal di svolgere le gare necessarie entro il 31 dicembre, si rischia una sanzione europea».



Ma il presidente o la Giunta nei contatti che avete avuto non vi hanno motivato l’urgenza di sopprimere Art-Cal? Qualche mese fa, nell’aggiornamento del Piano Trasporti, se ne proponeva il potenziamento e la valorizzazione, salvo poco dopo, con l’arrivo della proposta di riforma del servizio, prevederne la chiusura.



«L’assessore Minenna sostiene che Art-Cal sia “decaduta” normativamente, che non abbia più le competenze per procedere con gli affidamenti. Noi abbiamo contestato questa tesi, perché Art-Cal può ancora esistere e fare le gare. Si tratta di una scelta politica per cancellare Art-Cal e sostituirla con un’altra società: noi intendiamo capire se sia una misura davvero utile per i calabresi prima di entrare nei tecnicismi».



Avete contestato anche il metodo con cui si è arrivati al voto sulla proposta di legge sulla riforma dei trasporti in Calabria. Tempi serrati, audizioni aggiunte in corsa, i termini per gli emendamenti riaperti due volte.



«La maggioranza ha esasperato gli animi già a luglio cercando di portare la riforma in Consiglio subito. Ma hanno esasperato i rapporti anche con sindaci e sindacati, come sa c’è anche un problema di tre dipendenti che avevano fatto una mobilità pubblica e ora si troverebbero a passare in AmCal (che è una SpA, mentre Art-Cal era un’authority, ndr), con la propria posizione trasformata da rapporto di lavoro pubblico in privato. Questo è il quadro generale. Se la maggioranza si predispone a ragionare con noi tornando in commissione, siamo disponibili al confronto e, qualora passino le nostre tesi, anche a votare la legge».



Quindi la legge va ritirata e si deve ripartire da zero?



«Esattamente, si riparte da zero».



È stato tirato fuori anche il parere che Art-Cal ha chiesto a uno studio legale specializzato in questa materia.



«Il parere dimostra che l’ente poteva effettuare le gare, che non sono state fatte per ragioni a noi sconosciute, legate probabilmente a partecipazioni economiche della Regione. Ma sui tecnicismi non ci siamo ancora addentrati».



Il tempo stringe però. Questo dialogo bipartisan sulla riforma dei trasporti in Calabria a che punto è?



«Attendiamo che il presidente ci convochi e accetti la nostra proposta di azzerare l’iter, ritirare la legge e tornare in commissione».



Se la maggioranza accettasse la vostra proposta, entro la fine dell’anno si potrebbe giungere al massimo a un testo condiviso, però, non all’espletamento delle gare. E come detto, con una nuova proroga, si rischiano sanzioni, dalla decurtazione del fondo per il trasporto pubblico alla procedura di infrazione comunitaria.



«Questo è un problema che deve porsi la maggioranza, poiché tutti questi ritardi sono frutto della loro gestione. Noi siamo disponibili a ragionare se si riparte da zero, ma non accettiamo proposte preconfezionate. Se non ritirano il testo, voteremo contro in Consiglio senza assumerci responsabilità che non ci appartengono. Ripeto, dopo aver esasperato gli animi con noi, con i sindaci, con i sindacati, si può oggi recuperare un ragionamento solo se si riparte da zero. Poi i tempi sono quelli che sono, ma non è imputabile a noi questa situazione. E smentisco anche letture secondo cui vorremmo “salvare” la maggioranza: sono ricostruzioni del tutto inventate».



Non temete accordi separati con singoli consiglieri di opposizione? Il presidente Occhiuto ha ventilato la possibilità di mettere la fiducia sulla proposta.



«Questo non lo so. Ma posso dirle che tutti e 10 i consiglieri di opposizione hanno sottoscritto unitariamente entrambi i documenti che abbiamo diffuso e che ribadiscono la nostra linea. Nessuno si è tirato indietro: o la legge viene ritirata, oppure la attendiamo in Consiglio per votare contro. Non abbiamo paura di andare a nuove elezioni. Qualcuno ha detto anzi che abbiamo già pronti i santini».