Potenza, chiude la biblioteca dell’infanzia, polemica sul futuro di 30mila libri

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A Potenza chiude dopo 45 anni la biblioteca comunale dell’infanzia di via Torraca. Al suo posto nasce “DesTEENazione”. L’ex direttore, Domenico Mancusi, attacca: «Che fine fanno 30mila libri e i servizi per i bambini?»

POTENZA – Parafrasando l’osservazione del giornalista Giuseppe Prezzolini si può affermare che a Potenza “nulla è stabile fuorché il provvisorio”. Dove il provvisorio è la «chiusura temporanea – così in una nota dell’amministrazione cittadina del 21 gennaio scorso – della biblioteca comunale dell’infanzia di via Torraca 113». Chiusura “temporanea” «per consentire un restyling completo e interventi di riqualificazione strutturale dell’immobile. E per ribadire il concetto di “provvisorietà”, sulla pagina Facebook del Comune, un post – datato sempre 21 gennaio – «Ci stiamo rifacendo il “Book”. Per importanti lavori di riqualificazione le attività e i servizi bibliotecari riprenderanno l’11 maggio».

CHIUDE LA BIBLIOTECA COMUNALE DELL’INFANZIA DI POTENZA

L’11 maggio è trascorso ma del “book”, o meglio dei tantissimi book presenti nella struttura, e della riapertura non si è avuta più notizia e questo perché, proprio in virtù del “nulla è stabile più del provvisorio”, la biblioteca comunale dell’infanzia, dopo 45 anni, ha chiuso i battenti. Al suo posto da ieri c’è lo spazio multifunzionale “DesTeenAzione” «un centro educativo e sociale – così in una nota – interamente dedicato alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 21 anni».

LO SPAZIO MULTIFUNZIONALE

Obiettivo dello spazio multifunzionale «è quello di offrire alle nuove generazioni del capoluogo lucano un punto di riferimento in cui valorizzare le risorse individuali, stimolare la partecipazione attiva e contrastare fenomeni critici come l’isolamento sociale e la dispersione scolastica».

Come se la biblioteca comunale dell’infanzia per 45 anni e anche con tutte le attività che si svolgevano – a esempio i laboratori di scrittura creativa con Claudio Elliot – non abbia stimolato la partecipazione e non abbia contribuito a contrastare l’isolamento sociale.

BIBLIOTECA DELL’INFANZIA, LA POLEMICA, IL SINDACO TELESCA

«È un progetto che nasce con una polemica – ha dichiarato il sindaco Telesca – legata alla biblioteca dell’infanzia, poiché questo spazio nasce proprio al suo posto per dare l’opportunità ad altri ragazzi di avere un punto di riferimento». Questo «non significa affatto – ha aggiunto – che la biblioteca dell’infanzia non sarà attivata». Dove e quando non è dato sapere nonostante il primo cittadino abbia aggiunto che «stiamo valutando se integrarla qui in una formula di condivisione degli spazi o se individuare un luogo diverso e più idoneo dove accoglierla». Sembrerebbe una storia già vista: ovvero la chiusura della “De Gasperi” che andate via le suore avrebbe potuto diventare un asilo nido comunale.

E così il capoluogo ha perso un altro pezzo.

IL RAMMARICO DELL’EX DIRETTORE DOMENICO MANCUSI

Una perdita che non ha lasciato indifferente Domenico Mancusi, già direttore della biblioteca comunale dell’infanzia che ha scritto al sindaco Telesca e per conoscenza al presidente del consiglio comunale e all’assessore all’Istruzione.

«Che fine ha fatto la Biblioteca per l’infanzia?», la domanda retorica di Mancusi. «da mesi si parlava di lavori di ristrutturazione al termine dei quali ci sarebbe stata la riapertura». Poi «sono arrivate le locandine del nuovo spazio “DesTEENazione”» che è stato inaugurato ieri, martedì 19 maggio 2026, «e della biblioteca neanche l’ombra». e sulla vicenda è calato il silenzio. «Per molti anni, fino al mio pensionamento, ho diretto la biblioteca per l’infanzia della nostra città. So bene che le istituzioni culturali non possono restare immobili. Devono rinnovarsi, aggiornarsi, trovare linguaggi nuovi. Ma esiste una differenza profonda fra il rinnovare e il sostituire, fra il trasformare e il disperdere. Ed è questa differenza che oggi mi preoccupa».

«CHE FINE HA FATTO LA BIBLIOTECA DELL’INFANZIA?»

Quando iniziarono i lavori lo scorso 21 gennaio «pensai – prosegue Mancusi – che finalmente si stesse investendo per valorizzare un luogo e un patrimonio che da anni attendevano attenzione e rilancio» ma così non è stato.

«Perché oggi quel luogo è rivolto specificamente agli adolescenti con l’esplicita esclusione dei bambini sotto gli undici anni? Perché una biblioteca nata per accompagnare l’infanzia e la crescita dei ragazzi sembra destinata a diventare altro?» La biblioteca per l’infanzia nacque negli anni successivi al terremoto del 1980 «quando Potenza – così l’ex direttore – cercava non soltanto di ricostruire edifici, ma anche luoghi di crescita e di futuro».

Nel tempo «è diventata un punto di riferimento non soltanto per Potenza, ma per migliaia di famiglie provenienti da tutta la provincia. In quarantacinque anni ha custodito circa trentamila volumi e accompagnato la crescita di intere generazioni. Una realtà forse data troppo a lungo per scontata, come accade alle cose che funzionano silenziosamente e senza clamore».

Attorno «ai libri era nata una comunità educativa reale, sostenuta negli anni da insegnanti, artisti, studiosi e volontari che hanno contribuito a fare di quel luogo una palestra della mente e della fantasia, anche nei momenti più difficili».

BIBLIOTECA DELL’INFANZIA, TRENTAMILA LIBRI AMMASSATI IN UN MAGAZZINO



Oggi, invece, «circa trentamila libri, quasi tutti destinati a bambini e ragazzi, risultano ammassati in un magazzino».

Naturalmente «nessuno può essere contrario a nuovi spazi per adolescenti o a progetti innovativi – così ancora Mancusi – ma innovare non dovrebbe significare rimuovere ciò che esisteva prima e mostrava i suoi frutti, né trattare la memoria culturale di una città come qualcosa di secondario o superato. Ciò che colpisce non è il cambiamento in sé. Ciò che colpisce è l’assenza di un discorso pubblico sulla biblioteca per l’infanzia, sul patrimonio librario costruito in quarantacinque anni, sui bambini più piccoli che sembrano improvvisamente scomparsi dall’orizzonte di quel luogo». Un luogo dove ora trovano spazio ragazzi dagli 11 ai 21 mentre quelli più piccoli non hanno spazio.

«Eppure il rapporto con i libri, con le storie e con l’immaginazione non comincia a undici anni. Comincia molto prima. Le inaugurazioni appartengono al presente. Le biblioteche appartengono al tempo. E nessuna biblioteca può esistere davvero senza professionalità, continuità organizzativa e cura quotidiana del patrimonio librario».

MANCUSI: «CHIARIRE DOVE ANDRÀ IL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA»

Per questo «credo che il sindaco e l’amministrazione – ha concluso Mancusi – abbiano oggi il dovere di chiarire pubblicamente» dove finirà «il patrimonio librario della biblioteca, quale spazio verrà garantito ai bambini della fascia 0-10 anni; quali tempi, quali professionalità e quale progetto stabile accompagneranno l’eventuale ricostruzione di un vero servizio bibliotecario per l’infanzia.

Alcuni luoghi, senza proclami, diventano necessari». Forse era “destino” – o “DesTEENazione” – che la biblioteca chiudesse disperdendo «la memoria culturale di una città».