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Reggio, il Palasport si fa bello per gli eroi moderni del tennis mondiale. Ieri sopralluogo del sindaco a Pentimele. A dicembre le Next Gen Atp Finals.

REGGIO CALABRIA- «E anche il palasport presto cambierà look». Sono le parole con cui il sindaco Francesco Cannizzaro accompagna la carrellata di immagini che sintetizzano il sopralluogo di ieri mattina presso l’impianto di Parco Pentimele, da giorni interessato da imponenti lavori di riqualificazione necessari per ospitare le Next Gen Atp Finals dal 9 al 13 dicembre. Il prestigioso torneo di fine stagione riservato ai migliori 8 tennisti Under 20 del massimo circuito internazionale che torna in Italia e per la prima volta al Sud sarà un catalizzatore di interesse planetario sulla città dello Stretto.

Un’occasione unica per Reggio Calabria, che dovrà farsi trovare pronta all’appuntamento con la storia e con il mondo. I dati della prevendita, scattata da un mese, sono da entusiasmo alle stelle. Senza contare i 50 milioni di spettatori nel mondo previsti, i 140 Paesi collegati, 40 broadcaster internazionali, per 45 milioni di euro di impatto economico.

IL RESTYLING DEL PALASPORT DI REGGIO, IL TENNIS E L’IMPEGNO DEL SINDACO CANNIZZARO

Così il PalaCalafiore è nel pieno di un profondo restyling per presentarsi all’altezza di un evento di portata mondiale. Una parte degli interventi è già stata realizzata in estate in occasione dell’incontro amichevole di volley tra l’Italia campione del mondo e la Germania. Ma per l’appuntamento tennistico di dicembre, voluto qui dalla triade Abodi-Binaghi-Occhiuto, gli standard richiesti sono molto più elevati. E il primo a capirlo è stato Cannizzaro.

Come il D’Artagnan dei tre moschettieri, non ce ne voglia Dumas, al grido di “tutti per uno, uno per tutti”. «Reggio non è pronta, è prontissima» ha ribadito più volte. Detto, fatto. Il sindaco ha sguainato la spada del pragmatismo e schierato la sua squadra per andare oltre gli annunci delle conferenze stampa. E, come gli succede dal giorno dopo l’insediamento a Palazzo San Giorgio per i cantieri più imponenti, segue in prima persona lo stato di avanzamento delle opere.

FINANZIAMENTI REGIONALI E INTERVENTI STRUTTURALI INTERNI ED ESTERNI

Il palazzetto andrà riqualificato all’esterno e internamente, rigenerato e brandizzato nelle strutture e negli arredi. Questo il diktat di Atp, Sport&Salute e Fitp. Al riguardo la Regione ha stanziato un finanziamento di 653mila euro per adeguare l’impianto e trasformarlo in un’arena tennistica indoor capace di ospitare quasi 8.000 spettatori, lasciando le migliorie in eredità stabile alla città. Interventi previsti anche nel “copri scopri” di pallavolo adiacente al palasport, che verrà adattato per essere utilizzato come campo di allenamento da Federico Cinà&Co.

Dopo anni di abbandono, dunque, avviati i lavori di pulizia e bonifica degli spazi esterni, come disposto dal primo cittadino, determinato a far indossare il vestito buono alla propria città per un rendez-vous imperdibile, si è passati subito alla sistemazione degli interni. Si lavora alla predisposizione di allacci, impianti, servizi vari per rispondere alle esigenze della logistica e della nuova ripartizione degli ambienti per rispondere presente a quella che con tutta probabilità sarà la più grossa manifestazione sportiva che la Calabria abbia mai ospitato. C’è da coprire i ferri della facciata esterna, dare uniformità alla copertura a pezzi, restituire decoro, funzionalità e sicurezza a una struttura fiore all’occhiello dell’impiantistica calabrese, unico palazzetto di queste dimensioni da Roma in giù. Operai, tecnici e mezzi del Comune sono al lavoro. Il tempo scorre.