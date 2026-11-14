Agenzia delle Dogane, il sottosegretario Savino in visita a Reggio Calabria

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Dopo la visita al Porto di Gioia Tauro lo scorso anno, il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, è tornata in Calabria con una visita all’Agenzia delle Dogane di Reggio

REGGIO CALABRIA – A un anno dalla visita al Porto di Gioia Tauro, il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, è tornata in Calabria per incontrare i vertici e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella sede di Reggio Calabria. Un appuntamento istituzionale per fare il punto sulla tutela della legalità e la sicurezza dei traffici commerciali sul territorio, durante il quale Savino ha elogiato il ricambio generazionale negli uffici calabresi, sottolineando il valore aggiunto portato dai giovani dirigenti e funzionari recentemente reclutati.

Ad accogliere Savino, la Direttrice Territoriale Calabria, Rosanna Lanuzza e i dirigenti delle strutture calabresi dell’Agenzia. Il Sottosegretario ha rivolto un saluto al personale, esprimendo apprezzamento per l’impegno e la professionalità con cui si svolgono quotidianamente le attività istituzionali a servizio dei cittadini, delle imprese e della collettività. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle principali attività svolte da ADM sul territorio e sul ruolo strategico dell’Agenzia nella tutela della legalità, nella sicurezza dei traffici commerciali e nel supporto agli operatori economici.

Nel corso dell’incontro, il Sottosegretario ha sottolineato con favore il recente reclutamento, negli uffici della Calabria, di una classe dirigente e di personale particolarmente giovane e qualificato, evidenziando come l’entusiasmo e le competenze delle nuove generazioni rappresentino un importante valore aggiunto per l’Amministrazione; un elemento che conferisce particolare vitalità alla Direzione Territoriale Calabria, chiamata quotidianamente a coordinare e valorizzare realtà territoriali con peculiarità, competenze e contesti operativi molto eterogenei.