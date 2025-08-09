Traffico internazionale di stupefacenti, arrestato in Colombia Federico Starnone

2 minuti per la lettura

Arrestato in Colombia Federico Starnone, accusato di essere coinvolto nel traffico transnazionale di stupefacenti

REGGIO CALABRIA – Arrestato in Colombia, alle prime ore di questa mattina 9 agosto 2025 (in Italia nel corso del pomeriggio) la Polizia Colombiana ha arrestato Federico Starnone di 46 anni della locride destinatario dell’Ordinanza di misure cautelari dell’operazione Pratì, eseguita, dagli uomini della Squadra Mobile reggina, lo scorso 10 luglio 2025 e che ha portato a 21 arresti su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria in quanto tutti i soggetti sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di far parte di associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanza stupefacente, di cui due a carattere transnazionale, nonché produzione, detenzione e spaccio di stupefacenti.

In particolare, dopo l’esecuzione dell’operazione, la Squadra Mobile di Reggio Calabria con il supporto dello SCO, dell’Unità ICAN e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, interessati per i profili internazionali dell’operazione, hanno avviato il necessario coordinamento info-operativo all’estero, attraverso il Focal Point istituito nell’ambito del Progetto ICAN e l’Esperto per la Sicurezza in Colombia della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, per procedere alla localizzazione e all’arresto del catturando in oggetto.

Contemporaneamente la Procura della Repubblica reggina, guidata dal Procuratore Giuseppe Borrelli, ha richiesto al Gip l’emissione del Mandato di Arresto Europeo e, successivamente, ha proceduto ad internazionalizzare il provvedimento di cattura, necessario per l’attivazione delle procedure internazionali.

Le Unità del GRAOS-1 della Direzione di Intelligence (DIPOL) della Polizia Nazionale Colombiana, coadiuvate dalle Forze Speciali “Los Lobos” del COPES della medesima Polizia, hanno proceduto all’arresto dell’indagato, colpito da “Red Notice” Interpol, in quanto ricercato per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti con le aggravanti connesse a due distinti tentativi di importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica.

L’uomo tratto in arresto, dimorante stabilmente in Sudamerica, figurava in una di queste due organizzazioni con il ruolo centrale di intermediario/referente del gruppo calabrese della città di Platì con i narcos colombiani ed ecuadoriani. La cattura dell’uomo segue quella avvenuta in data 11 luglio 2025, sempre in Colombia, dell’altro indagato che fungeva sempre da intermediario tra il gruppo di narcotrafficanti calabrese e quello colombiano.