Blitz a Reggio: arresti per furti d’auto, smontaggio rapido e “cavalli di ritorno”

1 minuto per la lettura

Arresti dei Carabinieri a Reggio Calabria: smantellata l’organizzazione di Arghillà dedita a furti d’auto, estorsioni e riciclaggio di ricambi.

REGGIO CALABRIA – Un colpo durissimo al mercato del crimine automobilistico è stato inferto all’alba di oggi 20 gennaio 2026 dai Carabinieri, che hanno blindato il quartiere di Arghillà e diverse aree della città. Oltre 150 militari dell’Arma sono impegnati nell’esecuzione di numerose misure cautelari emesse dal GIP, coordinati dalla Procura della Repubblica reggina. I soggetti coinvolti sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di furto aggravato, ricettazione, estorsione e detenzione abusiva di armi.

ARRESTI PER FURTI D’AUTO NEL QUARTIERE ARGHILLÀ DI REGGIO, IL SISTEMA CRIMINALE ERA SEMPRE LO STESSO: PEZZI DI RICAMBIO E “CAVALLI DI RITORNO”

Le indagini, condotte tra ottobre 2024 e aprile 2025, hanno svelato l’esistenza di un’organizzazione radicata nel quartiere Arghillà. Il sodalizio era specializzato nel furto di autovetture con un duplice canale di profitto. Da un lato c’era lo “smontaggio rapido”, ossia i veicoli venivano cannibalizzati in poche ore per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio. Dall’altro lato c’erano le estorsioni. Quindi veniva applicato il collaudato meccanismo del “cavallo di ritorno”, chiedendo riscatti in denaro ai legittimi proprietari per la restituzione dei mezzi. Nel corso delle attività, i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche armi e un’ingente quantità di componenti meccaniche e carrozzerie già smontate.

NUMEROSI ARRESTI E REATI CONTESTATI

L’operazione di questa mattina rappresenta il culmine di mesi di pedinamenti e attività tecniche che hanno permesso di mappare l’intera rete operativa della banda. Il Comando Provinciale di Reggio Calabria ha indetto una conferenza stampa per le ore 10:30 presso la sede di via Aschenez n. 3. In questa sede, gli inquirenti forniranno ulteriori dettagli sull’entità dei sequestri e sul numero esatto degli arresti effettuati nell’ambito della vasta offensiva.