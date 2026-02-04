Tenta furto in supermercato, un arresto a Reggio Calabria

2 minuti per la lettura

Tenta un furto in un negozio del quartiere Modena a Reggio Calabria ma finisce ai domiciliari. Una donna aggredisce i Carabinieri nel tentativo di fuggire

Non si è fermata davanti all’alt dei militari, trasformando un semplice furto in una tentata fuga terminata con le manette. I Carabinieri della Stazione di Modena, quartiere della periferia sud di Reggio Calabria, hanno tratto in arresto una donna sorpresa a sottrarre merce all’interno di un esercizio commerciale della zona.

LA DINAMICA DEL FURTO E LA RESISTENZA

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna ha riempito la propria borsa con numerosi prodotti prelevati dagli scaffali, cercando poi di guadagnare l’uscita senza passare dalle casse. Il personale del negozio, accortosi del movimento sospetto, ha allertato prontamente le forze dell’ordine.

Alla vista delle divise, la situazione è precipitata. Invece di collaborare, l’indagata ha tentato di darsi alla fuga strattonando violentemente i Carabinieri intervenuti per bloccarla. La resistenza opposta ha trasformato il reato di furto in quello, più grave, di rapina impropria. I militari dell’Arma sono comunque riusciti a immobilizzarla in sicurezza, ripristinando l’ordine all’interno del locale.

REGGIO CALABRIA, REFURTIVA RECUPERATA

La successiva perquisizione ha confermato i sospetti: nella borsa la donna nascondeva merce per un valore complessivo di circa 150 euro. I Carabinieri hanno immediatamente recuperato l’intera refurtiva, restituendola ai legittimi proprietari dell’attività commerciale.

Dopo le formalità di rito presso la caserma, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per la donna la misura cautelare degli arresti domiciliari.

PRESIDIO DEL TERRITORIO



L’operazione si inserisce nella più ampia strategia di controllo del territorio coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria. L’obiettivo resta il contrasto serrato ai reati predatori (furti e rapine), per garantire sicurezza agli operatori commerciali e ai residenti dei quartieri periferici, spesso bersaglio della microcriminalità.

Si precisa che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Nei confronti dell’indagata vige il principio di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.